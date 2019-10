Un Cabaco para toda la vida

'Cuando pones un Erick en tu vida' titulaba el Levante UD el vídeo con el que ha mostrado esta bonita historia a través de las redes sociales. Las cámaras del club granota han sido testigos de cómo uno de los deseos de un aficionado levantinista se hacía realidad con Erick Cabaco de por medio.

El tatuador profesional Vicente Cremades, además de aficionado granota, le realiza un tatuaje durante el vídeo a Luis Sánchez. Luis, el protagonista de la historia, acude a tatuarse la cara de Cabaco, su ídolo.

Luis cuenta que es fan del uruguayo por que "se deja la piel y el corazón por el equipo. Defiende el escudo". Mientras Vicente le realiza la obra en su cuerpo llega a la tienda Cabaco para ver de primera mano cómo un hincha tendrá su rostro como acompañante toda la vida.

Cabaco obsequia a Luis con una camiseta suya y alucina al ver a un aficionado con su cara tatuada en el muslo: "Me imaginaba algo como un cromo chiquitito, pero me gusta por que como me explicó significa que hago bien mi trabajo.