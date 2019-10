Un dibujo a 'medio' hacer

La idea no se negocia en el Levante de Paco López, a pesar de estar continuamente buscando mejorar las prestaciones de un equipo que este año todavía no ha encontrado su once tipo. Si en la 2018/19 a estas alturas se podía recitar prácticamente la alineación —ya con el 3-5-2 sobre el terreno de juego— el técnico aún busca esos nombres con los que sentar unas bases. Las lesiones, la falta de nivel en este arranque de temporada en algunos casos concretos o las virtudes del rival han condicionado al técnico, que ante el Espanyol intentará frenar ese sistema de Pablo Machín que tanto le caracteriza y que el curso pasado hizo tanto daño ante el cuadro granota.

La defensa de cuatro en el bando granota ya es innegociable. Sin duda, la prueba del Bernabéu no salió bien este año y la línea marcada es que esa defensa con tres atrás y dos carrileros es cosa del pasado, pero en el centro del campo es dónde aparecen las primeras dudas. Y donde Paco López busca el mejor nivel de los suyos. Campaña es innegociable. Y Radoja también se ha convertido en fundamental para el técnico, que tiene en los acompañantes la gran incógnita semana a semana. Y también el sistema, claro. De los dos nombres que acompañan al andaluz y al serbio depende el dibujo del 4-4-2 y 4-3-3. En el Pizjuán por ejemplo, el único que estuvo cerca de ambos fue Melero para formar con Hernani y Morales por fuera. Sistema similar al del Benito Villamarín, aunque con Vukcevic como ancla. En ese escenario, los dos jugadores de banda están claros: Hernani y Morales, aunque puede entrar Sergio León como falso hombre por fuera para acabar por dentro. Si no se utiliza la figura de dos 'extremos', el problema viene con la función de los hombres que actúan por fuera. Uno más centrocampista (Rochina, Bardhi e incluso Melero) o ese perfil Morales y Hernani.

Hasta la fecha, el técnico ha realizado muchas combinaciones diferentes. En Mendizorroza, una especia de rombo con Campaña-Melero cerca de Vukcevic como interiores y Bardhi un poco más adelantado. Después llegó el Villarreal y Morales con Sergio León arriba, algo que tampoco terminó de funcionar a pesar de la victoria final. Una semana después el choque contra el Valladolid tuvo a Mayoral y Roger arriba más el Comandante en una banda con el perfil más centrocampista —Rochina— en en la otra. Y esos cambios se han dado sucesivamente tras la prueba del 3-5-2 contra el Madrid. Rochina y Morales por fuera contra Eibar. El Comandante más Hernani ante el Betis en un 4-3-3 y ambos, de nuevo, contra Osasuna pero en esta ocasión con 4-4-2. Después llegaron las pruebas de Butarque y el Pizjuán.

En definitiva, la línea de cuatro atrás esta clara, pero el equipo no encuentra su mejor traje de medio campo hacia adelante. Y de nuevo, ante el Espanyol, la incógnita es saber qué hombres usará Paco ante el conjunto perico. Sobre todo con la mejoría de Bardhi. Además, porque en Sevilla, Roger estuvo demasiado solo y un acompañante añadiría más mordiente en la ofensiva.



Los nueves todavía deben conectar sobre el césped

El gol no es un problema para el Levante. Los registros goleadores de hecho tienen una media lógica y de buen nivel. Con 10 tantos llevan más que todos los de la zona media baja excepto el Betis y también suman más que Atlético y Athletic de la zona alta. A pesar de eso hay un detalle importante y es la falta de conexión de los puntas hasta la fecha, quienes no han logrado hacer un gol de jugada sobre el terreno de juego.

Es más, la situación es todavía más sorprendente teniendo en cuenta que Roger, el mejor de los tres hasta la fecha, ha hecho todos desde los once metros, Mayoral hizo el suyo con el Pistolero y Sergio León fuera del terreno de juego y el andaluz hizo lo propio con el madileño y el '9' también en el banquillo. Una anécdota que no es importante pero sí cabe resaltar.