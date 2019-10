Doukouré y el problema de los cedidos

Uno de los problemas del verano en el Levante fue encontrar acomodo a algunos de los jugadores que no entraban en los planes de Paco López. Uno de ellos era Doukouré. El costamarfileño puso rumbo al Huesca a última hora en busca de minutos en la categoría de plata después de la lesión sufrida contra el Real Madrid en aquella patada al viento con Casemiro como protagonista. Sin embargo, el centrocampista no ha logrado jugar todavía ningún minuto después de que sus problemas físicos no lleguen a su final. Y ayer saltaba la noticia de la visita del medio a Barcelona para pasar revisión en la consulta del Doctor Cugat, el mismo que le operó el pasado 6 de marzo de la lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Doukouré solo ha podido entrenar con el resto de sus compañeros durante algunas semanas y ese es uno de los problemas para Míchel, técnico del Huesca, que quiere contar con el futbolista cuanto antes. Y en cierta manera son optimistas. Cabe recordar que el 11 de septiembre se le detectó un derrame en la rodilla izquierda que le obligó a parar y después de la visita de ayer a Barcelona hay cierta sensación de que es solo un paso más para terminar de estar a punto. Por ello, esperan poder contar con él lo antes posible.

Los cedidos: la cara

Pepelu es sin duda la mejor de las noticias de los jugadores que abandonaron el club este verano en busca de minutos en calidad de cedido (son un total de ocho). El canterano granota puso rumbo al Tondela portugués, en el que está siendo una de las auténticas revelaciones de la temporada para el cuadro luso, que también está rindiendo bien en lo colectivo. Gracias a ello Pepelu se ganó el sitio en la selección Sub-21, con la que también ha sido titular. Por otra parte, Sadiku, curiosamente, es otra de las noticias positivas en el Málaga. El equipo no está rindiendo ni mucho menos bien, de hecho está en descenso y con La Rosaleda en llamas contra el jeque. Eso por lo que se refiere a España, porque en Francia el levantinismo puede encontrar otra de las grandes caras de la temporada. El cedido Simon Moses está a un nivel exquisito. Titular indiscutible con el Nantes, dos goles y además, segundo de la tabla solo por detrás del Paris Saint Germain.



Los cedidos: la cruz

Dwamena es la gran imagen de la cruz en los jugadores en calidad de préstamo. El ghanés está a un paso de la retirada, aunque no es todavía oficial, por unos problemas cardiacos. Por su parte, Manzanara prácticamente no cuenta en la Ponferradina, a Ivi le cuesta entrar en el Huesca de Míchel, y Koke Vegas todavía no ha disputado un solo minuto en el Deportivo de la Coruña. Por su parte, Antonio Luna, que sí es titular en el Rayo Vallecano, se ha perdido hasta cuatro partidos esta temporada ya por distintos proble