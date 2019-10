España llama a Blesa para el Mundial

La selección española de fútbol sub 17 ha tenido que hacer un cambio de última hora debido a la lesión ocular de Yéremi Pino, siendo sustituido por Alejandro Blesa, jugador del Levante UD.



Un traumatismo ocular es la razón por la cual no podrá disputar Yéremi Pino el Mundial Sub 17, tras un balonazo involuntario en la cara en un entrenamiento.



Después de las pruebas realizadas se estimó oportuno que Yéremi Pino, jugador clave en los éxitos recientes del equipo, no disputase el torneo con el resto de sus compañeros, por lo que España tuvo que llamar de urgencia a Álex Blesa.





Tras despedirse de sus compañeros, el jugador del Villarreal CF, acompañado en todo momento por el tutor de la RFEF José Antonio Culebras, ha abandonado la concentración del combinado nacional en un avión con destino España.España está encuadrada en el grupo E del Mundial yde octubre en el estadio Kléber Andrade de Cariacica.