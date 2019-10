"Si por algo nos hemos caracterizado aquí es por tener las cosas claras"

Paco López ha ofrecido la rueda de prensa previa al duelo del Levante UD este domingo contra el RCD Espanyol en el Ciutat de València. El entrenador confía en que la condición de local le ayude al equipo a sacar los tres puntos "gracias al ambiente". Estas son las valoraciones del técnico granota:

"Mi mensaje es que cada partido en el Ciutat tiene que jugarse como si fuesen más de tres puntos. Es un partido además de importante, trascendental. Un partido que puede influir sobre el futuro, y además para bien. De ganar la sacaríamos nueve puntos a un rival que ahora está ahí abajo pero puede serlo nuestro de cara al futuro. La gente nos va ayudar. No es casualidad el dato que llevamos en casa gracias al ambiente que se genera de ayudar al equipo"

"No me dicen nada los números. Cada equipo por una circunstancia determinada, sabéis la igualdad que existe, del puesto 'x' hacia abajo, otra cosa son los seis o siete primeros, pero el resto da lo mismo, hay muchísima igualdad. Si nos vamos a los datos sólo ha perdido un partido, contra el Mallorca. Machín tiene unas señas de identidad muy claras y a veces es difícil neutralizar ese juego. Este equipo está preparado para ganar en el Ciutat a cada equipo"

"Cuando eres repetitivo da la sensación que se pierde la perspectiva de que estamos en Primera División. Son partidos tremendamente igualados, cualquier detalle te hace ganar o perder, hay momentos muy buenos y muy malos a lo largo de los partidos, y considero muy necesario el apoyo de todo el mundo"

"El único descarte por lesión ahora mismo es Toño y Oier que lleva estas semanas, y por cierto va mucho mejor y ojalá pronto lo podamos tener ya"

"Hace mucho tiempo que no jugamos en nuestro estadio, además con el césped nuevo, con muchas ganas de sentir esas emociones con nuestra afición"

"Coke ha jugado de lateral izquierdo, el partido en Girona del año pasado, Iván cada vez está mejor. En caso de que puede pasar algo a Clerc tenemos situaciones previstas. A Cárdenas lo conozco bien del filial"

"Mi renovación está como estaba. No es algo que me preocupe en absoluto, será lo que tenga que ser. Lo único que me ocupa es el partido. Para los entrenadores es lo de menos. Cuando el club lo considere o se termine de cerrar se hará público, pero sin más. Sé que es noticia para la gente, pero para mí no. Nos ocupa tanto tiempo esto que no le doy excesiva importancia"

"Respeto todas las opiniones, pero Morales seguramente no esté al nivel en cuanto al acierto goleador que tuvo, pero está haciendo un trabajo excepcional. Es culpa suya que haya puesto un listón tan alto"

"Quiero ser coherente con lo que digo aquí y en el vestuario. Mi mensaje la primera semana fue que tenemos una plantilla tremendamente igualada, heterogénea, con características muy diferentes. Habrá semanas que pasemos de gente que pueda jugar a no ir convocado o ir al banquillo. Quiero, y es lo que pretendo, que esto sea un equipo. A lo mejor a corto plazo puede tener daños colaterales pero a largo plazo es como se consiguen los objetivos. Respeto profundamente a los que piensan que tenemos que tener un once fijo. Hay quien puede confundir que no tener un once fijo es no tener las cosas claras, pero si por algo nos hemos caracterizado aquí es por tener las cosas claras"

"Sergio León está asumiendo los dos roles, tiene la gracia de la gente del Sur tanto cuando juega como cuando no juega y eso significa que está comprometido. ¿Cómo vas a tener un once fijo ahora mismo? Hay que tratar de que el nivel competitivo sea este porque a la larga va a ser beneficioso".

"Rochina fue un descarte técnico, pero se tienen en cuenta muchas cosas. Tuvo que ver que viene arrastrando un problema en el talón. La semana del amistoso del Villarreal no lo jugó porque estaba en tratamiento"

"Intento no dejarme llevar por la clasificación. Yo me voy más a lo que tenemos que mejorar y esa es una realidad pero a la vez soy muy optimista con este equipo, que está preparado para tratar de hacer una buena temporada, pero también entiendo que es una Liga competitiva, ganar cada partido es tremendamente complicado, me gusta más hablar de sensaciones y realidades en cuanto a mejora del equipo y de los jugadores"