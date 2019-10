"El Ciutat no nos ha ayudado"

Coke Andújar ha sido el encargado de dar la cara sobre el verde tras la decepcionante derrota de hoy ante el Espanyol (0-1) "No hemos sabido encontrar sus puntos débiles. Queríamos hacer salir a sus carrileros y a partir de ahí encontrar espacios. No hemos estado afortunados. El partido está desequilibrado en una jugada de estrategia. Ellos se han sentido firmes con 0-1 en el marcador y no les hemos podido meter mano", dijo.

El lateral, una de las sorpresas de la alineación ha asegurado que "no hemos encontrado salida rápida. Simplemente queríamos hablar entre nosotros, pero no lo hemos logrado". Además, ha afirmado que "estamos convencidos de que la salvación está en casa. Depende del Ciutat y de que sea un fortín. No hemos entrado en el partido y la gente no ha ayudado en ese sentido. No han ayudado a que seamos todo lo fuertes que somos en casa. Debemos pelear y estar todos juntos para que no se nos complique".

Más tarde, y ya en frío, el lateral ha repetido la idea, sin corregir y de nuevo reprochando a la afición su comportamiento. "Cuando no nos encontramos cómodos (hoy no es un secreto que hemos estado mal), a veces tenemos que sentir el aliento de la afición. Como hizo la grada el día contra el Villarreal. Igual hemos trasladado ese nerviosismo del campo a la grada y de ahí no hemos sabido remontar". Eso sí, el defensa ha indicado que "los primeros responsables somos nosotros".

"Igual que cuando vamos a otros estadios y se genera una atmósfera a favor de los suyos hoy creo que el rival no se ha sentido incómodo. Repito, hoy. Pero los primeros responsables somos nosotros. Si no queremos que la afición y la opinión externa sea catastrofista, los primeros que no tenemos que serlo somos nosotros". ha culminado.