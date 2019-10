Paco López: "Ha sido el partido más raro desde que estoy en el Levante"

Paco López ha analiado así el partido del Levante tras la derrota ante el Espanyol (0-1). "La sensación es que hemos hecho un mal partido. Ha sido un partido raro. El partido más raro desde que estoy en el Levante. Con muchas imprecisiones. Con cosas que no hemos hecho nunca. Podemos hablar a nivel táctico, pero hemos estado muy incómodos. Hemos intentado cambiar cosas. Hacer 4-4-2, 4-3-3, 4-4-2 de nuevo", ha explicado.

"La idea y la intención en cuanto a las señas de identidad es la misma. Lo que queremos. Después lo que queremos es intentar jugar a veces de una manera y otras de otra. Podemos entrar hoy en muchas cosas, pero hoy no hemos entrado, sobre todo con balón. El córner, que viene precedido de un fuera de juego, acaba en gol pero tampoco nos han generado ocasiones. Con balón el equipo ha estado mal, pero sin balón no hemos pasado apuros. Pero no porque el equipo no quiera ser el mismo de siempre, sino porque hay circunstancias a mejorar. Y la verdad es que no es el equipo que yo quiero ver", ha añadido.



Pitos de la afición

"La afición es soberana y cuando ve algo que no le gusta es lógico lo que ha hecho. Durante el mismo, los jugadores a veces piden ese apoyo y ese aliento pero lo tenemos que provocar nosotros. Si no lo provocamos es difícil. La afición nos ha llevado en volandas en muchos partidos", ha dicho sobre los pitidos y el famoso runrún de la afición durante momentos clave del partido en el Ciutat.

Defensa al equipo

"Me voy enfadado. No es habitual ni normal. En otros muchos partidos hemos tenido situaciones en los que hemos estado mejor y otras veces peor. El equipo tiene que mejorar en muchas cosas, pero no veo un equipo inferior a otros que tienen que pelear por lo mismo que nosotros. Tenemos que dar un plus más. Entiendo que cuando las cosas no salen... pero yo en ese sentido no estoy preocupado. Y eso que el equipo no ha estado nada bien.

Estamos en lo de siempre. Cómo se mide la garra. Repito. Ha sido un partido raro. No ha sido normal lo de hoy. Diferenciar si es garra, juego o imprecisión... yo no considero que el equipo no lo haya dado todo. Hemos demostrado que sabemos hacer las cosas y hoy no lo hemos logrado. Vuelvo a repetir sin embargo que como no demos el cien por cien, lo vamos a pasar mal".



Gesto de Roger tras el cambio

El atacante lanzó con fuerza y rabia una botella de agua. "Es normal. Cuando las cosas no salen y el equipo no hace un buen partido, los jugadores expresan sus emociones de distintas maneras y es normal.