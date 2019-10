Coke pide disculpas a la afición por sus críticas

Dos días después del partido ante el Espanyol, que terminó con una dolorosa derrota ante el colista 0-1 en el Ciutat, y después de haber criticado el comportamiento de la afición, Coke ha pedido disculpas a los granotas.



El lateral derecho ha subido a sus redes sociales un escrito bajo el título 'aclaración' en el que asegura que "la única intención de mis palabras el otro día fue decir que no sabéis lo importante que sois para el equipo cuando no salen las cosas". Coke ha añadido además que "En el partido contra el Espanyol no nos salían las cosas ni en el plano colectivo ni en el individual", así como que "seguimos currando para mejorar" y que "siento si alguien se ha ofendido".





El madrileño ha afirmado, a su vez, que, y ha hecho una llamada a la afición para el partido contra el Barcelona.Con estas declaraciones, en la línea a la defensa que le ha hecho el técnico Paco López esta mañana en rueda de prensa,y desea remar, como todo el equipo, para sacar al equipo de las dudas deportivas y acercarlo a una buena dinámica para lograr la salvación.