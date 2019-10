"Coke no tuvo intención de criticar porque la afición es sagrada"

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este martes que el vestuario ha asumido que estuvieron "muy mal" en el partido del pasado domingo ante el Espanyol, pero se mostró convencido de que mejorarán su rendimiento en el choque del miércoles ante la Real Sociedad y que ahora deben "hablar sobre el campo".

"Estuvimos muy mal el domingo pero estamos todos con ganas y confianza de hacer un buen trabajo ante la Real Sociedad. Fue unánime la sensación de que estuvimos mal en todos los aspectos. Cuando uno sabe que no ha hecho bien las cosas, es importante y este equipo siempre hace autocrítica y ahora tenemos que hablar sobre el campo. Debemos sacar el gen competitivo que nos faltó y tratar de hacer bien las cosas", dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.



El entrenador valenciano reconoció que le sorprendió positivamente "la autocrítica del vestuario" en la sesión del pasado lunes en la que repasaron los errores cometidos y confesó que no tendría tiempo para detallar "tantas cosas que no hicimos bien" en el partido ante el Espanyol.



Autocrítica y defensa a Coke

"No estuvimos atrevidos con el balón ni acertados; sin balón hicimos las cosas correctas pero es verdad que nos faltó de todo: intensidad, actitud, atrevimiento faltaron tantas cosas que con esa mezcla luego pasó lo que pasó", indicó Paco López.

El técnico valenciano también se refirió a las declaraciones de Coke Andújar en las que lamentó que su afición no había ayudado al equipo durante ese encuentro. "Coke no tuvo ninguna intención de criticar porque la afición es sagrada. Coke encima es de los que más anima, es positivo. Nos gustará que la afición pueda estar más o menos intensa pero hay que provocarlo nosotros con juego y actitud", declaró.



Anoeta y la fuerza de la Real Sociedad

En cuanto al partido en Anoeta, Paco López explicó que "es un reto complicado y difícil que no ha hecho ni el Atlético de Madrid" y comentó que no le ha sorprendido "en absoluto" el buen arranque de la Real Sociedad. "Conozco los jugadores y lo que se genera Anoeta con todo el estadio cerrado".

Además, Paco López lamentó que el Barcelona, su rival el próximo sábado, haya podido descansar más esta semana al haber sido aplazado su enfrentamiento ante el Real Madrid. "Para qué me voy a quejar, todos hemos estado jugando tres partidos y ahora en eso podemos entender que pueda haber una ligera ventaja. Es algo que no podemos solucionar, aunque nos parezca mal, pero no le doy excesiva importancia", finalizó.

El técnico valenciano también explicó que está pendiente de reunirse con el cuerpo médico para evaluar el estado de algunos futbolistas, como José Campaña o Nemanja Radoja, que acabaron con algún golpe el último partido de LaLiga.