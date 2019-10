Hora de hablar en el campo

El nuevo Anoeta, ahora llamado Reale Arena, es de esos campos que impresionan. Si tradicionalmente puntuar en San Sebastián ha sido complicado, con la reciente reforma, la eliminación de las pistas de atletismo y la aproximación de las gradas hacerlo es un reto mayúsculo. Más si cabe si enfrente está la Real Sociedad de Imanol Alguacil, actualmente en zona Champions y siendo una de las revelaciones de la temporada. Pero al Levante no le queda otra que hacerlo si no quiere meterse en un buen lío, y es que los hombres de Paco López han ido desinflándose poco a poco hasta quedarse, todavía en zona de media tabla, a dos puntos del descenso.

Más allá de la necesidad extrema por no entrar en el pozo, puesto que todavía queda algo de margen en Orriols preocupan más las sensaciones. El cuadro levantinista no encuentra la fórmula para sacarse el máximo rendimiento y exprimir sus recursos, y así no pueden llegar los resultados. El Levante solo ha ganado uno de los últimos siete partidos, ante el Leganés (y gracias). El balance es alarmante, puesto que además ya van dos derrotas consecutivas, la última ante un Espanyol que llegaba como colista al feudo granota y fue superior (0-1).

Por si fuera poco, una de la señas de identidad del equipo en los últimos meses está viniéndose abajo. No queda rastro de aquel Levante vertical, explosivo al contragolpe, y letal en los últimos metros. De hecho, el equipo se ha quedado a cero en los últimos dos partidos, y Paco López ha dado minutos tanto a Roger, como a Sergio León y a Borja Mayoral. Ninguno, tampoco Morales o Hernani, han sido capaces de hacer gol, otra de las asignaturas pendientes para revertir la espiral de malos resultados en la que ha entrado el equipo.



Final de octubre cuesta arriba

El runrún volvió a aparecer, pero esta vez ya originó en silbidos incluso durante algunos momentos del partido contra el Espanyol. Coke señaló directamente a la afición al concluir el duelo. «El Ciutat no ha ayudado», dijo. Ayer Paco López, como ya hizo en la rueda de prensa posterior al duelo, le negó la razón al lateral, que acabó pidiendo disculpas. La afición es soberana, y se ha de expresar como le plazca. Son las consecuencias de la cuesta de octubre. Derrota en Sevilla, ante el Espanyol, visita a Anoeta, y luego viene el Barcelona. El calendario no es alentador que se diga... Por eso es tan importante salir con otra actitud en San Sebastián, y puntuar.



Una Real Sociedad 'onfire'



Anoeta es un feudo casi inexpugnable. Solo el Getafe ha ganado allí este curso, y las sensaciones en torno al cuadro de Alguacil son totalmente opuestas a las de los granotas. El punto más fuerte de los 'txuri-urdin' no es la defensa; han encajado solo dos goles menos que el Levante. Pero en la medular, liderados por Odegaard, van sobrados de talento y en ataque son letales. Portu, Oyarzabal y William José o Isak serán una amenaza constante.