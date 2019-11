El mediocentro del Levante UD y autor de uno de los goles se mostró satisfecho con el trabajo realizado para haber ganado al FC Barcelona en una tarde para el recuerdo en el Ciutat de València.

Estas fueron sus valoraciones:

Trabajo del equipo: "En esta profesión y más a día de hoy si no corres es complicado. Somos un equipo humilde que si no trabajamos como venimos haciéndolo nos costaría mucho más. Estoy muy contento con el trabajo del equipo y sobre todo por la victoria".

El partido: "Sabíamos que habíamos hecho una primera parte pareja a la suya. Habíamos tenido oportunidades y ellos también. Se van por delante pero muy ajustado. Sabíamos que si seguíamos haciendo el trabajo como lo estábamos haciendo y como lo hicimos en Anoeta, pues le daríamos la vuelta al marcador. Hemos tirado el equipo hacia arriba, que es lo que tenemos que hacer, y habíamos visto un vídeo del comportamiento del portero en los centros laterales, en mano a mano y en otras situaciones. Cuando controlo la pelota, se me viene a la cabeza y defino con la suerte de hacer gol"



Reacción: "Creo que conforme veíamos la semana veíamos lo complicada que iba a ser. A priori habríamos sacado los tres puntos del Espanyol para estar tranquilos, pero después del mal partido hemos reaccionado y hemos hecho las cosas como lo teníamos que hacer".

Gol del Barcelona: "No me doy cuenta de la posición de Griezmann. Yo le pido que Semedo hace un control con la mano. Él en directo no lo ve así y luego en el VAR, le dicen también que no era mano y la posición de Griezmann no teníamos ni idea. A raíz de ahí ha sido penalti claro, pero son cosas que pasan en los partidos. El equipo ha tenido la cabeza fría para tener las cosas claras"