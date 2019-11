"Ganar al Barcelona es solo para unos elegidos"

El entrenador del Levante UD y el único entrenador en ganar dos veces al FC Barcelona de Ernesto Valverde, se mostró satisfecho con el trabajo realizado para haber ganado a los azulgranas en una tarde para el recuerdo en el Ciutat de València.

Estas fueron sus valoraciones:

o la repera mejor que otra palabra. El fútbol mueve lo que mueve y en una semana hemos pasado del derrotismo y del parecer que este equipo no podía ganar a nadie a ganar en Anoeta y ganar al Barcelona aquí."En un partido así es imposible destacar a nadie. En estos partidos solo se gana actuando como equipo. Nombres a quien nombres hemos hecho un partidazo. El convencimiento es clave, porque sin eso ante un rival así es imposible. El partido ya sabíamos que el partido normalmente es un dominio del Barça aunque intentes presionar alto porque ellos tienen mucha calidad. Sin balón estaba más o menos previsto cerrar los pasillos interiores para que no nos hicieran correr demasiado de lado a lado. PAlgo que no me ha gustado a veces es que hemos sido poco atrevidos a veces y nos quitábamos el balón de encima rápido. Lo he dicho al descanso y creo que lo hemos conseguido""Es muy importante el centro del campo. Cuando apostamos el otro día por poner cuatro medios mucha gente a priori igual no lo entendía pero nosotros sí.. Nos dio en Anoeta y también aquí. Tenemos luego gente arriba que hace daño a la espalda y que se asocia bien y esa es la línea a seguir""Creo que es para estar feliz.Ganar al Barcelona a lo largo de una temporada está para los elegidos. Hay muy pocos que lo consiguen hacer. Lo hemos conseguido tres veces en los últimos años. Dos veces en LaLiga y dos en Copa.Estamos muy felices. Es algo histórico""Es normal el tema físico y no hay nada importante en los jugadores que he cambiado por molestias""Sabía la reacción que iban a tener los jugadores al día siguiente de la derrota contra el Espanyol tras un día como el del otro día ante el Espanyol""Lo que buscamos es ser competitivo jornada tras jornada. Eso no significa que tengan que jugar los mismos once cada fin de semana, pero queríamos encontrar ese equilibrio y no porque hayamos ganado dos partidos seguidos ahora somos los mejores.El foco y el análisis, el dónde está la mejora, no nos tiene que llevar al resultado final"Esa capacidad física tiene una parte innata y una parte de profesionalidad y trabajo. Ha estado un año y medio sin competir y que haya aparecido así es señal de dos cosas: de la naturaleza de uno y de lo profesional que es y cómo se cuida""Tratamos de encontrar equilibrio. SQue seamos capaces de darle pocas opciones al rival. Unas veces lo conseguimos y otras no""La actitud está por encima de todo. Ellos lo reconocieron en el vestuario de forma privada. La forma de estar más cerca de ganar siempre parte de un trabajo en equipo tengas el rol que tengas.Hemos vuelto a disfrutar y me alegro mucho por ellos y también por la grada, porque igual que ellos nosotros salimos enfadados cuando las cosas no salen bien y