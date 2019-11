Quico sobre la renovación de Paco López: "Ni Twitter, ni Facebook"

Quico Catalán ha valorado el futuro de Paco López antes de enfrentarse al Barcelona y ha asegurado que tienen un acuerdo para que se renovado y que será ratificado por el consejo cuando se reúna, y que no serán "Twitter ni Facebook" quienes marquen los tiempos de la renovación del técnico: "Lo que pasa es que en esto del fútbol vivimos que los tiempos los marquen Twitter y Facebook, y no es así. Tenemos un acuerdo que tiene que ser ratificado por un consejo que no se ha reunido aún, pero que seguro valorará el trabajo que ha hecho Paco. Hemos encontrado un entrenador de la casa que siente lo que hace y además tiene sensación de pertenencia al club. Todos cometemos errores, pero merece el respeto de la todo el mundo y seguir teniendo éxitos en el Levante".