Paco López está "incómodo" con la última pregunta sobre su renovación de contrato

Paco López, en declaraciones a Cadena Cope, ha asegurado no le gusta hablar de su renovación y que desconoce si en el consejo había o hay discrepancias respecto a su renovación, en referencia a la cual, según afirmó Quico Catalán antes de jugar contra el Barça, ya tienen un "acuerdo": "No sé si había consejeros que no estaban convencidos. Es algo que no me gusta hablar. Me siento incómodo realmente. Es verdad que llevamos desde el verano hablando de eso y bueno, con el presidente tenemos una grandísima relación. Además mucha confianza. Mi pensamiento y mi foco está puesto en el día a día y en disfrutar de esta profesión que es tan maravillosa y tan difícil que prefiero centrarme en eso. Y lo que tenga que ser en el futuro que sea lo que sea".

El presidente apenas un día antes afirmó que los tiempos de la renovación no los marcarán las opiniones de las redes sociales, pero que la cosa está acordada: "Lo que pasa es que en esto del fútbol vivimos que los tiempos los marquen Twitter y Facebook, y no es así. Tenemos un acuerdo que tiene que ser ratificado por un consejo que no se ha reunido aún, pero que seguro valorará el trabajo que ha hecho Paco. Hemos encontrado un entrenador de la casa que siente lo que hace y además tiene sensación de pertenencia al club. Todos cometemos errores, pero merece el respeto de la todo el mundo y seguir teniendo éxitos en el Levante".



"Clima emocional"

Consultado el técnico por el histórico partido ante el Barça y la secuencia de siete minutos con tres goles, se mostró satisfecho como no podía ser de otro modo: "He vuelto a ver el partido como solemos hacer siempre después de cada encuentro. El análisis que se hace después de los partidos es en frío y siempre se sacan conclusiones distintas de lo que se ve en directo. Son muchas cosas. Un compendio de muchas cosas. Hablo de emociones. En el descanso habíamos hablado de dar un paso más. Hubo momentos durante el primer tiempo que estuvimos algo temerosos con balón y hablamos de no solo con balón ser atrevidos, sino, yendo detrás en el marcador ir con más intensidad en la presión alta y arriesgar mucho más. Presionar más en los espacios. Tuvimos fortuna de que el gol del empate vino así. Presión alta, una recuperación y en dos pases hicimos el gol. A partir de ahí se creó un clima emocional muy positivo y ayudó lógicamente a que diésemos la vuelta".