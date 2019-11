El club decide el 'plan Aitor' este viernes

El Levante esperará hasta este viernes la respuesta a su segundo y último recurso —ya no hay tiempo material para enviar ninguno más— que consiga eximir a Aitor de tener que comparecer el domingo a las 8:00 horas en Mondragón hasta que se cierre la constitución de la mesa electoral de la que es presidente suplente. El club confía en que sea este viernes cuando llegue la respuesta de la Junta Electoral de Bergara —que es la que regula la población de Arrasate— liberando al guardameta, pero aún no lo tiene confirmado. De hecho, prácticamente se ha descartado desde la entidad la opción de esperar hasta el sábado por la premura de tiempo —el partido en Bilbao es domingo a las 14:00 horas— y en el caso de que en viernes no haya respuesta o sea negativa, se empezará a tomar decisiones al respecto en firme.

En el caso de que finalmente no quede liberado, el club debe decidir cómo gestiona el desplazamiento a Bilbao y si interesa que Aitor pernocte en Arrasate —que es su localidad natal— en lugar de hacerlo en su hotel de concentración en Bilbao para tener que hacer solo un trayecto —de Arrasate a Bilbao— y no dos en la mañana del partido. La decisión afecta también a la convocatoria. Oier está empezando a ejercitarse con el grupo tras haber estado parado por unas molestias de tobillo —como se aprecia en la imagen adjunta se retiró ayer a recibir tratamiento mediada la sesión preparatoria y tras trabajar de forma intensa, si bien era algo que estaba ya planificado— y habrá que decidir si viaja o no ante las dudas que pueda generar la situación, así como si lo hacen uno o los dos porteros del filial, Cárdenas y Picón