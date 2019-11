Mayoral se acuerda de su promesa a SUPER

En su presentación, y en una entrevista para SUPER, el jugador se apostó otro cambio de 'look' en clave granota. Después de un año en el que no había tenido los números goleadores esperados espera marcar «entre 12 y 15 goles». «Si llego a 15 me tinto el pelo de los colores azulgrana. No me importaría... lo firmo ya», señaló el ariete, quien compartió peinado con Sergio León a su llegada este verano. Solo quedaba, por aquel entonces, un delantero por unirse. "No creo que Roger se lo haga... (se ríe). Los tres delanteros del mismo equipo con el mismo pelo sería la bomba. Si se quiere unir bienvenido sea", explicó Mayoral en ese momento.