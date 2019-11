Melero: "Tenemos equipo para no sufrir, pero no podemos conformarnos con eso"

Gonzalo Melero, uno de los futbolistas de moda en el Levante y que se ha hecho con un hueco en la titularidad en el once que Paco López ha repetido en los últimos partidos, se ha pasado por Sin Tregua, en la 97.7 Radio Levante. Estas son algunas de sus mejores declaraciones. , uno de los futbolistas de moda en el Levante y que se ha hecho con un hueco en la titularidad en el once que Paco López ha repetido en los últimos partidos, se ha pasado por. Estas son algunas de sus mejores declaraciones.

Interés del Levante



"El año que ascendimos ya hablé con Tito. Habló conmigo para que viniera. Yo tenía muy claro que después de ascender, y de todo el esfuerzo quería jugar una temporada como mínimo en el Huesca. Lo hice aunque no salieron las cosas como me hubieran gustado. Era mi deseo. Al finalizar esa temporada, hablé con Paco López, que me llamó él. Me dio toda la confianza. Fueron momento de incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar. Tuve entonces las cosas claras y supe que quería estar en el Levante UD los próximos años"



Opción preferencial del Villarreal CF que se quedó en el aire



"Me lo comunicaron a través de mis representantes. Sabía que el año no se había dado como esperábamos. Y yo sabía que no había estado al cien por cien. Cuando me lo comunicaron, pues tampoco es cuestión de estar en un sitio en el que no confíen en tí. Y aquí sí fue así y estoy muy contento de estar aquí"



La aventura del Huesca en Primera

Obviamente nuestros dos primeros partidos fueron soñados. Yo soy de los que piensa que cuando te pase una vez bien, pero más veces no es casualidad. Lo achaco a que teníamos pocos jugadores con experiencia en Primera. Siempre pienso que no vale con ser superior al rival; hay veces que si el rival sabe sufrir y luego ser contundentes arriba... eso es lo que nos pasó. De todo se aprende. Sufrimos y nos curtimos todos juntos. Nos sirvió para crecer y la imagen que dimos hasta el final fue muy buena. Me siento orgulloso de todo el equipo.



Melero, todocampista



Ojalá pueda llegar al nivel de Iborra, porque tiene una carrera muy larga, buena y bonita. Lo que yo se es que al final intento ayudar en todas las facetes. He trabajado siempre para ser lo más completo posible. Intento participar, sumar. A mí lo que siempre me ha gustado es ayudar en la salida de balón y participar en el juego. Pero con los años he ido mejorando en agresividad, intensidad y en ayudas defensivas y ofensivas; también en el juego aéreo. Ojalá se pueda ser un box to box y ayudar tanto delante como atrás que es lo que intento.



Capacidad para el juego aéreo

Al final creo que sí que tengo esa capacidad de salto, y es de estos últimos años. Cuando jugaba en la Ponferradina me quedaba en la frontal en los córners. Pero al intentar ser más completo mejoré los números. La clave es entrar con decisión a esas jugadas, como en el gol en el Bernabéu. Tengo la capacidad de tocar los balones. No remato demasiado bien, pero remato muchas veces y consigo prolongar.



Su mejor partido con el Levante



O contra el Barça o en Anoeta. El año pasado no hubo ningún partido en el que yo saliera contento al 100 por cien. Pero este año, en uno de estos dos salí contento. Salí contento por dificultad y o rival. Si hubiera metido la jugada que tuve contra el Barça hubiera sido ese, pero en Anoeta también disfruté. Podría haber sido cualquiera de los dos.



Su salida de la cantera del Real Madrid



Zidane me dijo que no saliera en una temporada en la que jugué muy poco de titular. No entraba, iba convocado y no jugaba. Y al final, con 19 o 20 años quieres jugar. Justo el año anterior había hecho una buena temporada en Segunda B con el Real Madrid C y pues intenté salir. Siempre intento ser realista; allí todos tienen el sueño de triunfar en el primer equipo. Gente como Carvajal o Morata también tuvieron que salir para triunfar. Es muy complicado. Al final sabes que te tienes que buscar la vida fuera. Tenía que salir, madurar y crecer fuera de Madrid.



¿Qué esperas vivir en el Levante?



Espero tener un año con el descenso bastante tranquilo. Estamos en una situación tranquila y hay nivel en el equipo. Me he encontrado un buen vestuario personal y futbolísticamente. Queremos sumar cuanto antes los 40 puntos; ser realistas e ir con tranquilidad y hacer las cosas bien. Queremos sumar los 40 cuanto antes y luego ver qué pasa.



Mallorca y un posible reencuentro con el Cucho



Sí que he hablado con él varias veces, pero hace tiempo que no lo hago. Sé que se estaba recuperando de la rodilla. No se si puede llegar; si no es este será pronto. Es una buena noticia para todos, porque es un jugador para ellos porque dará alegrías a la afición del Mallorca. Es un jugador que en cuanto le salgan las cosas similares al nivel que tiene jugará en un equipo de los grandes de Europa porque creo que tiene nivel para ello . Si puede volver en el partido siguiente al nuestro, mejor.



Ídolos en el fútbol



Ninguno de los dos juegan. Xavi Hernández y Xavi Alonso han sido mis referentes. Me encantaban los dos; eran diferentes y me gustaban mucho. He intentado aprender de ellos por todo lo que he podido ver por la televisión.



Posición en la que se siente más cómodo en el campo.



La que más me gusta jugar y la que creo que es donde mejor rindo es donde estoy jugando ahora . En un 4-4-2 con un jugador con un pelín más defensivo que yo, o que pueda guardar la posición, como Radoja. Abarca muchísimo campo y distribuye muy bien con balón. He jugado en el medio en todas las posiciones. Contra el Barça incluso acabé en banda. El mister sabe de mis características y sabe lo que me puede pedir para cada posición. Están metiendo caña y creo que esto me puede servir para el futuro. Cuantas más posiciones pueda jugar mejor, tendré más opciones para jugar.



¿Has llegado a tu forma ideal o estas en el camino?



Estoy en el camino. Con tanto cambio de jugador, en una plantilla en la que puede jugar cualquier con muchísima confianza. Todo jugador necesita una continuidad para alcanzar su mejor nivel físico. En mi caso, yo lo necesito más que otros compañeros. Ahora llevo tres partidos consecutivos y me he encontrado bien. Ojalá pueda seguir jugando y cogiendo más ritmo y físico. Así podré crecer más.



Relación con Miramón



Nos llevábamos muy bien, pero este año hemos dado un paso al frente en nuestra relación. Nos conocemos mucho, estamos siempre juntos en la misma habitación. Él también ha encajado muy bien en este equipo. Estoy muy contento de compartir otro año con él, ojalá sean más. Como profesional lo demuestra en cada partido y como persona es un crack.



¿Jugar en Europa? ¿Falta más exigencia para el equipo?



Yo creo que es lo que nos intentan transmitir en el cuerpo técnico diariamente. No podemos conformarnos con pasar la temporada por alto. Creemos todos que tenemos un equipo para no pasar dificultades pero no nos podemos conformar. Tenemos que ser ambiciosos en ese sentido, competir incluso en cada entrenamiento para intentar ganar todos los partidos que podamos. Entrar en Europa es muy complicado y porqué no tener esa ambición. El cuerpo técnico nos mete mucha caña con competir diariamente, cada fin de semana. Con que no nos relajemos y seamos ambiciosos al cien por cien.