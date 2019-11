El Atlético Levante se suelta la melena contra La Nucía

El Atlético Levante UD se dio una nueva alegría en la Ciudad Deportiva de Buñol, que le ha cogido el gusto a ver un buen número de goles a su equipo y en esta ocasión con una victoria por 3-1 frente al CF La Nucía. Los discípulos de Tevenet hicieron un partido muy trabajado, en el que mostraron orden cuando tocaba ante el empuje de un cuadro visitante muy bien colocado en la clasificación pero hincando el diente en sus numerosas ocasiones de marcar. Ontiveros, con un doblete, y Joan Monterde, dieron forma al triunfo levantinista en la segunda mitad y dan respiro al conjunto granota en su pelea por volver a acomodarse en las posiciones templadas de la tabla.

El inicio del primer tiempo fue testigo de un CF La Nucía dominador, que se hacía acreedor del balón mientras el Atlético Levante UD cogía confianza bien ordenado en la retaguardia y a la espera de una salida rápida con la velocidad de Cantero o la presencia poderosa de Ontiveros y Chuma arriba. Así pues, el dominio en los inicios era para los alicantinos pero pronto los de Tevenet fueron encontrando pasillos para empezar a elaborar y encontrar a sus delanteros. En una acción entre los dos '9', la pelota cayó en los pies de Chuma dentro del área pero cogió al portero bien colocado. Pasada la media hora, fue Eliseo el que envió la pelota al palo y, poco después, Cantero probó suerte desde la frontal: el canterano se perfiló y soltó el derechazo bien desviado por Óscar Fornés. Con las cartas sobre la mesa por parte del filial, el árbitro señaló el camino de los vestuarios.

El control del encuentro de los granotas para nada fue un espejismo, ya que todavía se acentuó en los primeros minutos del segundo período. Como prueba, en el acoso y derribo de los azulgranas, Ontiveros cazó una pelota y marcó el primero del Atlético Levante UD. El muro visitante caía en el 55' y, tres minutos después, Rubén ponía el esférico en el punto de penalti con un centro medido y Joan se arrojó al suelo para enviarlo a la red. Por fin los de Tevenet hallaban el premio a su buen juego y el delirio llegó con un pase espectacular de Jesús Bernal que, con clase, Ontiveros, en su doblete, convirtió en el tanto de la tranquilidad (3-0, min. 67).

Se presumía por tanto, si no un paseo en barca, sí una recta final algo más desahogada que en otras ocasiones aunque Titi, el 77', generó algo de emoció al llegar antes que Cárdenas a un balón largo que cayó en tres cuartos de campo. El delantero del CF La Nucía se aprovechó de que el fuerte viento frenó el cuero y la elevó por encima del portero levantinista para recortar diferencias (3-1). El encuentro con esto no es que cambiase de signo, más bien a los foráneos les tocaba coger las responsabilidad de buscar la portería contraria con más ahínco que los de Tevenet, que ya debían nadar y guardar la ropa. Eso no fue óbice para gozar de alguna oportunidad más como el tiro al poste derecho que protagonizó Arturo en un dos para dos en que Chuma le acompañó. Con los alicantinos apurando sus últimas oportunidades de obrar el milagro, el tiempo se fue consumiendo y los tres puntos, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta los méritos contraídos, se quedaron en territorio levantinista.



Ficha técnica

At. Levante: Cárdenas; Rubén G., Eliseo, G. Pereira (R. Costa, 61'), Nacho; J. Bernal, Arturo, Joan M. (Christian, 74'); Cantero, Chuma (Á. Blesa, 84') y J. Ontiveros.

CF La Nucía: Óscar Fornés; Miñano, Juanan (Sergi, 46'), Tito, Fran Moreno (Main, 89'), Morgado (Juanjo G., 74'), Neftalí, Ortiz, Agüero, A. Pedraza y Alomerovic.

Árbitro: Montes García-Navas (Colegio Madrileño). Amonestó al levantinista Eliseo (46') y, por parte del CF La Nucía, a Alomerovic (19') y Miñano (81').

Goles: 1-0, min. 55: J. Ontiveros. 2-0, min. 58: Joan M. 3-0, min. 67: Ontiveros. 3-1, min. 77: Titi.