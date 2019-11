Luis García se despide de China con una emotiva carta

El extécnico del Levante UD y del Villarreal CF, Luis García Plaza, culmina una nueva etapa en China. El entrenador ha publicado una carta de despedida agradeciando al Beijing Renhe FC por su etapa en Pekín. Luis García ya sabía hace unos días que no continuaría en el equipo, que a falta de tres jornadas para concluir la Superliga ya está descendido matemáticamente.



Luis García no ha logrado encarrilar la compleja situación del conjunto: el Beinjing Renhe solo había ganado dos partidos de los primeros diez disputados (el resto todo derrotas y un empate) cuando el entrenador español aterrizó de nuevo para comenzar su segunda andadura allí. En aquel momento, la llegada del madrileño generó ilusión, puesto que en la 17/18 fue él quien en su primera etapa en el club de Pekín logró el ascenso a la máxima categoría. No obstante no ha conseguido mejorar la dinámica del equipo, que a falta de tres jornadas para culminar la temporada está en decimosexta posición a nueve puntos de la salvación.





Concluye así otra experiencia en los banquillos para Luis García Plaza, que pese a no haber logrado el objetivo se marcha de China con el cariño de la afición y con la cabeza alta por haber realizado un buen trabajo durante tres temporadas allí.Hemos coincidido en que era el mejor momento de no continuar en este proyecto la temporada siguiente y que ambas partes tomásemos caminos distintos.Conocer otra cultura, otras formas de concebir el fútbol y seguir creciendo como entrenador ha supuesto un enriquecimiento personal y profesional que me llevo para siempre", ha escrito el preparador en su despedida.Asimismo, el técnico ha culminado el texto dejando la puerta abierta a posibles ofertas de cara al futuro.Mucha suerte al Beijing Renhe y a todos sus fans. Gracias por el cariño que me habéis brindado en todo momento y de manera incondicional. Os llevaré siempre en el corazón".