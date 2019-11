Mayoral: "¿Pelo azulgrana? Si marco 15 podéis hacer lo que queráis"

Mayoral se siente preparado y con confianza. Lleva tres goles y si llega a los 15 sabe que tiene una cita con el peluquero, algo que no olvida tras esa promesa realizada en su presentación a SUPERDEPORTE. Su próxima víctima puede ser el Mallorca, al que se medirá en su mejor momento de la temporada y con la puntería afinada, algo que le ha dado puntos al Levante en las últimas jornadas.

¿Qué tal Borja? Con ganas de jugar ya... ¿se hace largo el parón no?

Acostumbrado a jugar los anteriores años con la selección sub-21 y la sub-19, ahora un poco diferente.

Le ha dado tiempo a desconectar. ¿Qué tal en Venecia?

Saqué el billete hace dos semanas y da la casualidad de que se inundó. Llevaba sin inundarse tanto no sé si 30 o 40 años y justo da la casualidad que pasa cuando yo voy. Teníamos ya los vuelos cogidos y dije, pues vamos. El sábado no llovíó, nos compramos unas bolsas de plástico para los pies y a pasar el tiempo lo mejor que se puede.

Ahora vuelta a la rutina, además el parón le llegó en su mejor momento. Dos goles en los últimos tres partidos.

Creo que el equipo ha dado un paso al frente en estos últimos tres partidos, porque el equipo no está al cien por cien todavía del potencial que podemos dar. Es verdad que fue muy dura la derrota contra el Espanyol, pero nos vino bien para resetear y ponernos el mono de trabajo. Ya hemos visto estos últimos tres partidos que en teoría eran muy difíciles y hemos ganado en el campo de la Real y al Barcelona aquí en nuestro campo. El equipo está en un gran momento y con ganas del viernes.

Toda la plantilla recuerda el día del Espanyol. Es verdad que ante Osasuna y Eibar no se logra ganar pero las caras son muy diferentes. ¿Qué les pasó ese día?

Hay veces durante la temporada que hay un día que no te sale nada. No te sale un pase, no haces las cosas bien, la afición se puso un poco nerviosa, con razón porque no estábamos dando una, y bueno, al final fue 0-1 pero lo peor fue la sensación. En otros partidos hemos merecido más, pero ese día se nos complicó todo. Luego hablamos todos, reseteamos y nos dijimos las cosas que nos teníamos que decir. Fuimos sinceros y con mucho respeto y ya habéis visto que en los últimos partidos hemos estado muy bien.

Luego llegó Anoeta. Tiene un idilio importante con ese campo. ¿Qué pensó cuando falló la primera con la presión que tenía el equipo por ganar?

Todos los delanteros cuando fallas te quedas varios segundos pensando en la jugada. En qué debía haber hecho mejor, en la jugada en sí. Pero uno cuando más falla, porque todos fallamos, tenemos que reaccionar. Es normal que la jugada se quede diez segundos en la cabeza pero ya a la siguiente jugada tienes que estar limpio. Los delanteros en cualquier momento podemos tener una ocasión y más en este equipo. Seguí a lo mío y tuve recompensa. Ese campo se me da bien y venía sintiéndome muy bien. Me encuentro mejor que el año pasado y con más confianza.

Habla de confianza. ¿El año pasado cómo lo vivió?

Es verdad que cuando tienes una racha mala en cuanto a goles piensas y más de la cuenta pero tienes que pensar en el día a día y seguir. El año pasado fue difícil en cuanto a todo, llegué tarde y los jugadores que estaban en mi posición estaban a un nivel espectacular. Me tocaba ver el fútbol desde otra perspectiva y además en el Madrid o en la selección jugaba de otra manera. Al final de la temporada entendí mucho más las cosas y sabía que era un año de aprendizaje, un año donde iba a crecer. No solo en ese año, sino toda la carrera.

El Mayoral de este año afronta el partido con otra sensación entiendo.

Creo que he cambiado la manera de afrontarlo. No solo pienso en el gol. Cuando estás en el Madrid o en la selección lo afrontas de una manera diferente, más conectado de cara a gol. Ahora tienes que estar metido cuando el balón está lejos, en ayudar al compañero... ahora hago más cosas que el Mayoral de hace dos años. Tengo que hacer lo que me pide el míster, ser más completo. Creo que puedo hacerlo y mi mentalidad ha cambiado.

Destaca lo que le pide el entrenador. ¿Cómo de importante ha sido Paco López para usted?

Muy importante. Siempre digo que me gustan los entrenadores que van de cara y que te dicen las cosas y sobre todo que te hacen mejorar. Que te enseñen. Que te ponen vídeos e imágenes tuyas donde te enseña qué tienes que mejorar y qué tienes que hacer para cumplir con los objetivos. Y no recalco solo a Paco López, sino a todo el cuerpo técnico también. Me han ayudado muchísimo y me están ayudando trabajando muchas cosas también fuera del campo.

¿Entiende que se haya dudado de su figura?

Sabemos cómo es el fútbol. Cuando no salen los resultados rápidamente se habla de cambiar de entrenador. De que hay que hacer algo... Los protagonistas somos los jugadores y somos nosotros en esos momentos los que debemos cambiar el chip. El entrenador nos dice las cosas y somos nosotros los que también hemos demostrado que hemos cambiado el chip.

Habla de así es el fútbol. Negatividad permanente en muchos casos. Se duda ya del Cholo, de Zidane, de Valverde... ningún entrenador se salva. Dos derrotas seguidas hoy en día te ponen en el disparadero. ¿Por qué cree que sucede esto?

Los equipos ahora están a un nivel muy alto. Ya hemos visto que antes era Madrid y Barça y el Atleti se fue metiendo entre los grandes. Ahora el fútbol está tan igualado... los clubes al final piden mucho a sus jugadores y ahora que el Levante pierda dos partidos seguidos es extraño. Parece que no se pueda hacer. Sí que es verdad que el míster nos pone en la realidad y tenemos que saber que esas cosas pueden pasar. Hay otros equipos muy superiores a nosotros en presupuesto y en jugadores, por qué no decirlo. Los equipos están preparadísimos. Ahora todos queremos ganar... hay que tener calma y los pies en el suelo y yo lo dije, para mí no hay níngun míster mejor que Paco López para el Levante. Desde que está aquí, el Levante juega a otra cosa y el la sensación es otra cosa.

Está todo tan igualado que los objetivos es más complicado definirlos. Da miedo decir que es solo la permanencia pero también a decir que debe subirse un peldaño más.

El fútbol está igualado. Los que vienen de segunda, parece que como vienen de segunda ya son candidatos a bajar. Y no. Ya vimos el año pasado el Villarreal metido, el Celta metido y hace nada estaban jugando en Europa. La exigencia es máxima. El objetivo es la permanencia pero cuando empezó el año, nos dijimos que teníamos equipo para algo más. No para Europa eh, pero para tener un nivel alto. Este equipo debe quedar más arriba que la temporada pasada.

Habla de Celta, Villarreal... ¿Le gusta ver a los rivales y analizar a los equipos o desconecta?

La gente me dice que estoy loco. Porque no solo internacional, tercera división, segunda b, tengo amigos y excompañeros con los que he jugado y me gusta seguirles. Si jugamos domingo y el sábado estoy en casa intento ver casi todos los partidos. Me preguntan el por qué y realmente mi forma de vivir el fútbol y sentirlo es así. No me canso y además creo que viendo fútbol se aprende.

¿Qué equipo le ha gustado especialmente?

Muchos equipos han sorprendido. El nivel es alto, el Mallorca nuestro próximo rival le ganó al Madrid por ejemplo. Pero si tengo que decir uno la Real Sociedad me está gustando mucho, con jóvenes y con un buen juego. El Sevilla también es un equipo muy fuerte y está haciendo las cosas bien. Esos son los equipos en los que más me he fijado.

Esa victoria del Mallorca de la que habla demuestra que el conjunto balear no es una cenicienta. ¿Cómo ve el partido?

El parón nos ha venido bien para desconectar y en estos dos entrenamientos el equipo está bien y mentalizado. Con ganas de jugar contra un rival de nuestra liga por así decirlo. No hemos conseguido ganar a los de 'nuestra liga' y queremos quitarnos esa espinita. Tenemos que sacar puntos contra ellos. El máximo respeto claro, pero hay que ir a por ello.

En el Ciutat de nuevo. El último partido no salió nada mal. ¿Cuántos mensajes recibió de excompañeros del Madrid?

En Instagram alguno me soltó alguna. No hubo mucho mensaje directo porque no lo verían que tenían partido contra el Betis.

Ya para terminar, no nos olvidamos de la promesa que hizo. Quedan 12 goles para tintarse el pelo de azulgrana.

Desde el principio de temporada me puse ese objetivo. Ojalá lo pueda cumplir. Sabía que iba a hacer más goles que el año pasado y se está viendo reflejado. Ojalá que lleguen los goles. Si marco 15 goles ya podéis hacer lo que queráis, sería increíble. Ya ha habido alguna broma con el peluquero.