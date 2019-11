Pepelu se perfila como solución para elevar el centro del campo

Más allá del plus de Olmo o Ferran, al equipo le falta encontrar un goleador y cuadrar el centro del campo. Una contrariedad en el país de los centrocampistas. En Alcorcón hubo mejora, pero la prueba en Ramat Gan no cuajó. La diferencia sustancial cinco días después fue la ausencia de Pepelu, que sí entró en la recta final. El jugador del Levante, cedido en el Tondela, rompe un escalón por encima del resto de sus competidores. Pol Lozano no generó el mismo equilibrio y no tuvo la misma influencia. Diligente, práctico, estratégico a nivel posicional, Pepelu tiene el perfil Marc Roca o Rodri, sus predecesores en la posición en la Sub-21.

La cesión al Tondela le está sentando bien. Pepelu luce en el plano táctico y en el físico. Gonzalo Villar o Fran Beltrán tienen otra naturaleza. Lo mismo sucede con Manu García y Óscar Rodríguez, que son más interiores de ataque, más mediapuntas. El partido más completo y más sólido de la Sub-21 fue en Alcorcón, con Pepelu en el pivote. Brillaron varios futbolistas, pero no hay casualidades en ese volumen de solidez y continuidad en la salida mostrando ante Macedonia. Gonzalo Villar estuvo más cómodo y también Manu García. Pepelu es ese tipo de pieza que permite acoplar y mejorar al resto. En marzo llegará la próxima doble cita, ante Islas Feroe y Kazajistán. Nueva oportunidad para medir su evolución y su impacto en los planes de Luis De la Fuente.