Paco López: "A día de hoy creo que no hace falta fichar en invierno"

Paco López: "A día de hoy creo que no hace falta fichar en invierno" I. Hernández

Paco López: "A día de hoy creo que no hace falta fichar en invierno"

El RCD Mallorca será el primer rival que visite el Ciutat de València tras la renovación de Paco López. El técnico es, sin duda, el máximo exponente del nuevo ADN granota y líder de un proyecto que no deja de crecer y de exigirse. Será un partido especial para el preparador de Silla, que cómo no, hizo referencia a esa ampliación de contrato hasta 2022 en la previa al duelo ante los baleares. "Estoy contento, ilusionado y me siento con mucha responsabilidad como ya expliqué, sobre todo porque eres consciente de que manejas los sentimientos y las emociones de muchos aficionados", ha explicado.

Más allá de valorar su situación personal, el entrenador valenciano ha preferido hablar del Real Mallorca, equipo que jugará mañana (21:00 horas) en el feudo de Orriols y que casualmente todavía no ha ganado a domicilio este curso. Pese a ello, López, ha reseñado que los bermellones han hecho "muy buenos partidos como visitantes" y que tienen un "magnífico entrenador", el también valenciano Vicente Moreno.

De nuevo y como viene siendo habitual, Paco López recordó de la extrema dificultad de la competición y no ha querido encomendarse a la situación de los insulares en la clasificación (fuera del descenso a cinco puntos), ni a su racha como visitantes. "En esta Liga todos esos datos en un partido no sirven para nada", ha argumentado. "El Mallorca ha hecho muy buenos partidos fuera de casa y en la gran mayoría que ha jugado ha tenido más posesión que el rival. Es un equipo que le gusta tener la pelota. Tiene una base que llevan desde Segunda B juntos, creen en lo que hacen y creen en el entrenador", ha indicado.

Además, Paco López ha querido valorar el trabajo de su colega, el técnico Vicente Moreno (descubre su trayectoria como valencianista y granota), a quien conoce de hace tiempo. "Igual no soy muy objetivo porque lo considero amigo, pero te puedo decir que es un entrenador magnífico y los resultados que ha hecho con el Mallorca ahí están", agregó el preparador del Levante sobre la evolución de un cuadro mallorquín que viene de lograr dos ascensos consecutivos, de Segunda División B a LaLiga SmarBank, y de Segunda A a la élite el pasado curso.

Eso sí, el Mallorca es un rival directo y en Orriols son conscientes. De hecho, en la plantilla son conscientes de que por el Ciutat han pasado algunos como Osasuna o Eibar y no se han ganado, tal y como comentó en su entrevista a SUPER esta semana Borja Mayoral. "Sabemos lo que es laLiga, y hemos demostrado que podemos ganar o perder contra cualquiera. Ponemos el esfuerzo en nosotros, en estar bien para hacer un partido completo y así tenfdremos más posibilidades de ganar. No nos podemos quedar con la victoria del Barça o los malos resultados. No hay una fórmula mágica para todos los partidos, ya que a veces el sistema solo son matices y trataremos de buscar lo mejor para cada partido", ha explicado el técnico.



Reencuentro con Orriols y convocatoria

Paco López transmitió que ahora, que el equipo tiene "ganas de volver a jugar en casa", es momento de "dar continuidad a las buenas sensaciones que han dejado en casa". Se ha referido al último compromiso de los blaugranas en Orriols, cuando fueron capaces de voltear el marcador ante el líder para acabar venciendo 3-1 al Barça y haciendo disfrutar al Ciutat.

Sobre la lista de convocados, como es costumbre se hará oficial antes del encuentro. Generalmente Paco López las hace públicas el mismo día del partido cuando se juega en casa, más aún sabiendo que Melero, Bardhi y Vukcevic sufren distintas molestias y serán duda hasta última hora. Cabe recordar que dos de ellos han sido titulares en los últimos tres partidos del equipo granota.



¿Fichajes en enero?

Por último, el técnico ha sido cuestionado sobre si considera que el equipo debe o no ser reforzado en la ventana invernal, respondiendo que a su parecer "ahora mismo" no ve necesidad de hacerlo porque "con esta plantilla podemos llegar a conseguir los objetivos". No obstante, indicó que "luego ya sabes las cosas que pueden pasar en el fútbol de un día para otro", dejando a su vez el futuro abierto.

Además, el entrenador se mostró expectante a la participación de los granotas en la Copa del Rey en el mes de diciembre ante el Melilla, de la Segunda División B. "Queda tiempo pero la Copa nos ilusiona", ha dicho. "Este formato ilusiona a todo el mundo", ha dicho sobre el nuevo formato de competición ideado por la RFEF. "Ya tendremos tiempo de hablar que la ilusión ya la tenemos".