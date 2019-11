"Afirmo categóricamente que ninguno de los dos penaltis lo es"

A la conclusión del partido en el Ciutat, y que ha terminado con victoria 2-1 (crónica con vídeo) del Levante UD ante el RCD Mallorca, el técnico granota ha comparecido, como es habitual, en rueda de prensa. Estas han sido sus declaraciones.

El equipo suma 20 puntos. ¿Pensáis que estáis ya en la mitad del objetivo?

"Ahora mismo lo único que pienso es que hemos sumado tres puntos importantísimos. Seguimos pensando en el partido a partido y en el día a día. No me paro a pensar si estamos en la mitad. Nuestra idea es seguir sumando y no pensar en mucho más allá".



El partido ha estado caracterizado por las adversidades



"Ha sido un partido accidentado desde el primer minuto. Hacer dos cambios en el primer tiempo te condiciona bastante. El resto del partido si tienes que hacer cambios tácticos es mucho más difícil, te tienes que reservar para los momentos finales porque ya se ha visto. Y esto sirve para reforzar el espíritu de este equipo, que pese a las adversidades ha hablado en el campo (notas de los granotas)"

La expulsión de Campaña

"Seguro que el primero que se ha equivocado es él. Tenemos que aprender de estar cosas. Hay una parte entendible que forma parte del fútbol, que son las revoluciones y el cómo están los futbolistas en ese momento con las pulsaciones. Tenemos que ser más inteligentes emocionalmente y tratar que no se vuelva a repetir".



Tensión al final del partido

"En los últimos minutos imagínate cómo estaba. Yo, los aficionados, el banquillo... es normal y natural. Ahora tenemos que darle valor a la victoria y al cómo ha sido y pensar que ha sido frente a un rival que para mí ha hecho un buen partido. Ya dije en la previa que tenían una muy buena propuesta de juego".



La precipitada lesión de Melero

"Vamos a esperar, pero lo de Melero tiene mala pinta. No ha podido subir incluso las escaleras. Tendremos uqe esperar a las valoraciones de los médicos. Las lesiones musculares no son previsibles. En su caso, sabéis que había estado dos días sin entrenar. Pero él nos había dicho que no habia tenido ni una sola molestias en el calentamiento. Todas las preguntas se las hemos hecho, pero él no tenía ningún síntoma de nada. Y en el primer sprint... pues se ha roto. No sabemos la causa, pero hay que analizar el porqué".



Análisis del partido

"Una primera parte con unos primeros minutos de imprecisión. El Mallorca no nos ha hecho mucho peligro, pero teníamos la sensación de que creaban algo más de peligro. Poco a poco hemos ido encontrándonos mejor, con más confianza. Se podría decir que la primera parte ha estado dividida. Hemos acabado bien, y en alguna que otra ocasión hemos tenido llegadas que no hemos podido materializar. Ya en la segunda parte hemos tenido 10-15 minutos en los que el equipo se ha encontrado muy bien, pero tras el empate ellos se han encontrado mejor. Pero con el gol de Rochina nos ha dado mucho. Luego ya la expulsión lo ha condicionado y nos ha tocado sufrir"



Evaluación de la polémica arbitral

"Como se que se iba a hablar de esto... hoy sí que he tenido la molestia de ve rlas jugadas paradas y te puedo decir categóricamente que ninguna de las dos es penalti. En la de Febas, tropieza él solo con Postigo, y en la segunda, a Duarte le da en la barriga. Lo podéis ver en la televisión. No hay ni duda"



La dupla de ataque: Roger-Mayoral

"Sea Roger, Borja, Morales o Sergio, la pareja de atacantes que saquemos están condenados a entenderse y tiene que ser así. Ellos lo saben y tabajan para el equipo. Hoy han un trabajo sensacional. Tienen diferentes características que les vienen bien al equipo. Hoy el equipo ha nivel colectivo ha hecho un buen trabajo. Ha sido de 10. El esfuerzo en este equipo no es negociable y esa es nuestra realidad. O vamos en cada partido al 110% o ya hemos visto que en Primera cualquier rival nos puede generar peligro"