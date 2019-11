Mensaje de Campaña tras su absurda expulsión

José Campaña no pudo terminar el partido de este viernes entre Levante UD y RCD Mallorca tras ser expulsado por Pizarro Gómez después de propinar un absurdo y leve cabezazo a Dani Rodríguez. El centrocampista andaluz dejó a su equipo con 10 hombres para defender una victoria que finalmente se quedó en casa y suerte tuvo de que el colegiado madrileño no le mostrara la roja directa (con su consiguiente sanción) por su imprudencia en un partido en el que el granota se mostró más nervioso y protestón de lo habitual.



De errores se aprende

Una vez en frío, Campaña ha recapacitado y ha querido pedir disculpas públicamente tanto al Levante UD como a Dani Rodríguez, jugador implicado en la acción, y al propio Mallorca: "Siempre he aprendido de mis errores y esta vez no va a ser distinto. Por eso quiero pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, y a todo el Levante UD por mi reacción de ayer. No estuve a la altura que este escudo requiere. También quiero pedir disculpas al Mallorca y a Dani Rodríguez. Dicho esto, toca mirar hacia adelante. Enorme trabajo de todo el equipo. Sumamos otros tres puntos. Seguimos creciendo".