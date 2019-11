Las bajas obligan a Paco a sacar la pizarra

La victoria ante el Mallorca tuvo unos efectos colaterales y dos de ellos aparecen en el centro del campo. Campaña y Melero, por dos motivos diferentes, se perderán la cita de Getafe, y ahí deberá aparecer de nuevo la libreta de Paco López, que está obligado a retocar de nuevo el centro del campo. Y en el peor momento posible. Cuando la estabilidad había llegado al once granota y con ambos indiscutibles para el técnico desde Anoeta, la visita al Coliseum Alfonso Pérez se convierte ahora en un rompecabezas en la medular para el entrenador de Silla, que ahora no maneja demasiadas alternativas. Sobre todo porque no hay un recambio natural de Campaña.

Después de la derrota contra el Espanyol, Paco López sorprendió en San Sebastián con cuatro centrocampistas en el medio. Bardhi, Melero, Campaña y Radoja para mejorar en presión, en robo, en circulación y en orden táctico. Y dio resultado. El equipo ganó y se citó con el Barcelona, que sucumbió en el Ciutat de València en un duelo en el que de nuevo el centro del campo volvió a ser una de las grandes notas destacadas. Esos mismos hombres fueron también titulares contra el Athletic, en un partido más gris pero de clara dinámica continuista. Entonces llegó el choque contra el Mallorca y un ligero cambio. El técnico reservó a Bardhi, colocó a Morales en banda y le dio a Roger la titularidad con Mayoral en la punta de lanza. Salió bien. El Pistolero hizo el primero de los goles y serñaló el camino al triunfo. El problema, después de las bajas de Campaña y Melero es cómo gestionar la medular de cara al encuentro de Getafe.

Sin un creador como plan B de Campaña, el doble pivote Vukcevic-Radoja se asoma como alternativa. Bardhi y Rochina son otras alternativas, después de confirmar que el valenciano no tiene problemas musculares que le impidan estar en el Coliseum. Además, Morales es un comodín para la banda con la posibilidad de repetir a Roger, que anotó su cuarto gol del curso, y Mayoral, en la punta de lanza.



Cien partidos en Primera

El defensa portugués del Levante, Rúben Vezo, cumplió el pasado viernes ante el Real Mallorca (2-1) su partido número cien en Primera división tras haber debutado con el Valencia en 2014 y haber jugado también en el Granada antes de llegar al equipo levantinista.

Vezo fue titular en la victoria de su equipo ante el Real Mallorca y disputó su décimo tercer partido de la temporada, ya que sólo se perdió el encuentro ante el Real Betis en Sevilla de la sexta jornada de LaLiga. El rendimiento del central ha bajado ligeramente en el inicio de este curso y ahora está recuperando el nivel que le hizo ser indiscutible tras llegar el curso pasado.