Coke y Estopa se van de concierto

El lateral Coke Andújar sí que sabe cómo celebrar las victorias. Pese a que no tuvo minutos en la sufrida victoria ante el Mallorca (2-1), el madrileño se desplazó a la Fuente de San Luis, el pabellón de Valencia Basket, para presenciar el pasado sábado el concierto de Estopa.

El grupo catalán, en plena Gira de su disco Fuego se marcó un sold out, con todas las entradas agotadas, e hizo vibrar València. Allí estaba Coke, que al terminar el concierto tuvo un detalle con los hermanos David y José Manuel Muñoz (Estopa).

Coke les dejó una camiseta granota con su nombre, un recuerdo para que ambos sepan que tienen un seguidor especial entre el levantinismo. No obstante, y como anécdota, es bien conocido cómo los catalanes son muy culés..."'This is ESTOPA!", escribió el zaguero en sus redes sociales, mientras posaba con la camiseta y los hermanos.

A nivel deportivo Coke no atraviesa su mejor momento. A sus 32 años no está entrando de forma regular con las oportunidades deseadas. Además, y al margen del aspecto deportivo y de los escasos 272 minutos que ha jugado en cinco partidos este curso, protagonizó uno de los momentos más tensos de la temporada, al recriminar al Ciutat la falta de apoyos tras la bochornosa derrota ante el Espanyol. Posteriormente pidió perdón, y todo quedó en el olvido.