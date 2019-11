Rochina sigue entre algodones

Rubén Rochina aprieta los dientes para llegar al partido contra el Getafe. Pese al parte médico hecho público el pasado fin de semana en el que se aseguraba que no sufría ninguna lesión, el futbolista de Sagunt no tiene asegurado su concurso en la cita de este fin de semana en el Coliseum.

La molestia que sufrió en el isquio en la recta final del partido contra el Mallorca fue definida por el propio futbolista como un «calambre», pero a nadie se le escapa que aunque no haya rotura, el jugador sigue entre algodones entre otras cosas porque según también él confirmó, esa zona es la misma «de la que había estado la semana pasada con molestias». De hecho, Rubén está entrenando a menor ritmo que el resto de sus compañeros y además viene, según él mismo desveló, de varias semanas consecutivas (para ser exacto mes y medio) sin poder trabajar tampoco con regularidad debido a una fascitis plantar.

De su evolución en los próximos días, lógicamente, dependerá su participación en una cita en la que además tiene opciones incluso de entrar en el once inicial si se recupera a tiempo por su buen rendimiento en el último compromiso y porque al mismo tiempo las ausencias de Campaña —sancionado— y de Melero —lesionado— abren muchas combinaciones posibles para la línea medular desntro del abanico del que dispone Paco López y ahí puede entrar en acción el futbolista granota.

Rochina viene de ser el autor del gol del triunfo granota ante el conjunto balear pese a que no fue titular en ese encuentro. El atacante, aunque inició el partido en el banco, hizo un desgaste notable ya que entró al minuto y medio sin calentar debido a la temprana e inoportuna lesión de Gonzalo Melero y acabó el choque como buenamente pudo, de forma renqueante, ya que cuando sintió el mordisco en la parte posterior del muslo el equipo ya había hecho todos los cambios y además jugaba con un hombre menos por la expulsión de Campaña, y tuvo que aguantar.