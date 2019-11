"Campaña es buen chico, pero debe mejorar y está en ello"

Paco López ha pasado revista este viernes a la actualidad del Levante UD en vísperas del partido contra el Getafe del domingo. El técnico ha desvelado que cuenta con jugadores del filial para la convocatoria y que a nivel interno existe preocupación por las lesiones. Además ha valorado su reencuentro con Jason.

¿Cómo afronta el partido?

Por todo, primero por el equipo que es, después por lo bien que lo hacen, es un equipo en alza, ahora jugando Europa, esta temporada las estadísticas nos has dicen en casa sólo han perdido un partido en cas y fue contra el Barça. a, contra el Barça, y las otras dos derrotas han sido contra el Sevilla y en el campo del Atlético de Madrid. Hay que volver a hacer las cosas muy bien para sacar algo positivo de ahí.

Sin Campaña, ¿cambia mucho el Levante?

Nos da la posibilidad de ver otras cosas en el centro del campo, otro reto más. Para eso están las plantillas y confiamos en todos los jugadores y los chavales del fiilial. Las bajas no van a ser una excusa.

¿Le preocupa que el Getafe sea de los que más faltas hacen?

Son datos que hay que analizar. El Getafe le mete mucha intensidad a su juego. le gusta jugar en csampo contrario y te exige. Lo más importante es que tenemos que hacer las cosas extremadamente bien y tratar de ser eficaces.



Vezo le influye estar apercibido.

Nuestro foco está en el partido más próximo. Otra cosa es evitar cualquier protesta, pero ante el juego hay que emplearse al cien por cien.

¿Va a convocar a algún central del filial?

Lo estamos valorando, existe posibilidad.

¿Algún jugador del filial va a reservarse?

Van a venir a entrenar varios jugadores del filial y los que entendamos que nos van a hacer falta no jugarán con el filial. El que entrene con nosotros lo normal es que no jueguen con el filial. han venido Gonzalo y Eliseo, los dos centrales, y ha venido Pablo Martínez como mediocentro, Ferni, como jugador de banda.

¿Cómo están los tocados?

Rochina no es una cuestión muscular, es del nervio, del isquio. Se descartó que hubiese lesión muscular pero tiene una pequeña molestia. Hasta este sábado no valoraremos si está para jugar.

¿Es un arma a favor el cansancio del Getafe en Eurocopa?

Van a repetir pocos: Djené, que a nivel físico recupera mejor que nadie, y no sé si dos o tres jugadores más. Cucurella, Jason, Cabrera se quedó aquí. Prácticamente van a jugar siete u ocho que no lo hicieron.

¿Mayoral y Roger serán otra vez la pareja de ataque?

Estamos valorando. Tenemos varias opciones.

¿Cómo espera el reencuentro con Jason?

Tratará de hacerlo lo mejor posible para su equipo y nosotros de contrarrestar al equipo en general y a cada uno en particular, pero sin más.

¿Ha habido análisis físico por las lesiones?

Siempre se hacen análisis evidentemente, pero ya dije que las lesiones musculares es muy difícil de encontrar el factor principal de qué vienen. Melero venía de molestias durante la semana. Al final es uno mismo, cuando no hay una lesión clara, nos dijo que estaba bien y en la primera jugada se rompió. Postigo lleva dos años con lesiones musculares y esamos averiguado el porqué. No hay un factor general ahora mismo. Todos los equipos pasan algún bache, pero no dejamos de buscar el porqué.

¿Cómo se le hace daño a este Getafe?

En Primera nos conocemos todos. Trataremos de ser nosotros y hacer las cosas bien.

¿La idea es que salga alguien en el mercado de enero?

Estamos contentos con la plantilla que tenemos. No he tenido reunión con la dirección deportiva. Mis esfuerzos están puestos en el partido del domingo. Estoy muy contento con la plantilla que tenemos.

¿Siente que algún jugador está descontento con su rol?

Ahoramismo no detecto eso. La gente que menos juega, no estoy en su cabeza.

¿Cómo han sido las horas posteriores a la expulsión de Campaña?

Reconoció su error y pidió disculpas dentro y fuera. De lo que se trata es de aprender. Campaña es muy buen chico, valorado en el vestuario, pero tiene que mejorar y está en ello. Estoy convencido de que no se volverá a repetir.

¿Le hace ilusión llegar por delante al Derbi?

Nos hace ilusión ganar en Getafe. Después estamos en lo mismo. Si ganamos tres puntos, es lo de siempre. Si ganamos, Europa. Si perdemos, descenso. Lo de siempre del fútbol sobre todo en estos años en Primera y equipos de nuestro perfil. La ambición la tenemos, pero también los pies en tierra.



