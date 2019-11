Todavía nos queda mucho

Los dos triunfos por la mínima cosechados en el Coliseum Alfonso Pérez las dos últimas temporadas hacen pensar que el Levante está de sobra capacitado para lograr la victoria en Getafe, si bien es cierto que de recuerdos no se puede vivir y para conseguirla el equipo de Paco López, plagado de bajas, tendrá que vaciarse.

El botín que hay en juego es importante ya que un triunfo significaría numéricamente haber recorrido la mitad del camino ya hacia el objetivo de la permanencia cuando todavía restarían cuatro jornadas para alcanzar el ecuador del campeonato y además superar en la clasificación al equipo dirigido por Bordalás.

Es por ello que las bajas por lesión de Cabaco, Melero, Rober Pier, Iván López y Postigo, así como la de José Campaña por sanción, no deben impedir pensar en positivo. Es incuestionable que la ausencia de jugadores que estaban siendo importantes en este buen momento puede ser significativa, pero no les menos que lo que queda es mucho. Esa afirmación vale para los jugadores que quedan disponibles y también para todo lo que queda por jugarse aún en esta liga en la que, pese a las buenas sensaciones, que ha desprendido en las últimas semanas, el Levante sabe que no se puede relajar.



Duarte y Vukcevic

En la parte positiva está Rochina, quien ha entrado en una lista de 18, lo que significa que está disponible y recuperado. Tiene opciones de ser incluso titular si finalmente Paco opta por desplazar a Morales a la punta de lanza. Si no lo hace, Bardhi jugará por una banda, el mencionado Morales por la otra y arriba repetirá la pareja Roger-Mayoral. En ese once inicial, a priori, estarán dos futbolistas como son Duarte, que rindió a buen nivel ante el Mallorca, y Vukcevic, que pasaría directamente de la grada al césped.

Las bajas han hecho que Paco López haya incluido en la convocatoria a dos futbolistas como son el central Eliseo y el centrocampista Pablo Martínez —ambos se estrenan en lista oficial con el primer equipo del Levante UD— y fuera se ha quedado por decisión técnica el lateral izquierdo Toño —el único.

Eliseo Falcón es un «central sobrio» que no se complica con la pelota y con buenas facultades físicas (1'87 m.). Fue fichado este verano por úna única temporada procedente del Recreativo Granada, filial del conjunto granadino, y ahora mismo tiene 22 años. Su gran valedor es Javier Sanz, técnico natural San Sebastián de los Reyes que llegó este verano al Levante para trabajar en captación y metodología avalado por Manolo Salvador, con quien coincidió en el Granada donde ejerció labores de Director de Cantera y en la Secretaria Técnica. Obviamente Javier Sanz conoce a Eliseo de su etapa en el club nazarí.

El otro futbolista del filial que ha sido convocado por Paco López es Pablo Martínez, un centrocampista de 21 años que «encaja más en el perfil de '8' que de '6'» y que también llegó este verano, si bien en su caso firmó hasta 2022. Su valedor fue Manu Fajardo, otra de las novedades en el área deportiva granota este verano, quien a su vez llegó a la entidad granota de la mano de David Navarro, que fue su superior en la SD Alcorcón. Es precisamente de ahí de donde se conoce a Pablo Martínez ya que aunque el centrocampista llegó procedente del Sanse, surgió de las inferiores del club alfarero.

Por su parte Bordalás, afrontará el choque sin dos de sus piezas más importantes que tendrán que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas: el uruguayo Mauro Arambarri y el delantero Jaime Mata, verán el partido desde la grada. Jason será titular salvo sorpresa.