Chaparrón en el Coliseum antes del Derbi contra el Valencia CF

Si alguien quiere escribir un manual sobre cómo echar un partido al traste, que se vea el último del Levante, un equipo descosido y sin actitud para el que todo lo que podía salir mal acabó siendo peor. En la antesala del Derbi, al que los granotas llegarán por detrás del Valencia una vez desperdiciada la ventaja que tenían para hacerlo por delante, Paco López no consiguió hacer de la necesidad virtud para sobreponerse a las bajas. Tras una puesta en escena aceptable, la imagen con la que se volvió del descanso fue deplorable. La lluvia del Coliseum se convirtió en un baño de realidad para un equipo que en cuanto baja el pistón se convierte en ramplón y vulnerable. Como dijo Morales a la finalización es "para hacérselo mirar". Sobre todo viniendo de unas semanas en las que por el rabillo del ojo lo que se veía era Europa.

Con toda la justicia del mundo y sin necesidad de despeinarse, el Getafe se dio un paseo triunfal. Le bastó con el balón parado, desde luego una estrategia made in Bordalás, para marcar cuatro goles. Encima, en el primer reencuentro con sus excompañeros, Jason se encargó de sacar los córners del primero y tercero, mientras que Molina transformó un penalti dudoso y Timor coronó la ceremonia de la confusión con una falta directa en la que superó por debajo a la barrera. Aitor, tal y como captaron los micrófonos de ambiente, estaba pidiéndole a sus compañeros que no saltaran.

Está claro que pocos equipos optimizan tan bien su fútbol como el Getafe, que despachó el partido, a diferencia de cómo lo gestionó el Levante, con el mayor de los oficios. En días así es cuando la posesión cobra todo su sentido como estadística de vanidad. También en los que se echa en falta a futbolistas que, en ausencia de los titulares, den un paso adelante. De Vukcevic, el fichaje más caro de la historia, y su peso específico en el centro del campo, nada que antes de los cuatro goles no se esperara ya. Campaña es aquí mucho Campaña. Pese a que los derroteros del partido a esas alturas ya estaban al descubierto, no hay duda de que el punto de inflexión para la debacle fue el penalti. El VAR podría haber corregido la decisión tanto por la duda de si el balón no había salido antes por la banda como por la imagen en la que se ve que es Molina quien engancha a Duarte y no al revés. Sin embargo, Estrada prefirió quedarse de cháchara con los jugadores mientras decidían por él en lugar de acercarse a la cámara.



Bajo un aguacero y ante un rival como el Getafe, el contexto se volvió todavía más espeso y trabado. Y con un banquillo de circunstancias poco podía hacer Paco López más que tirar de delanteros. Por desgracia no era ahí donde estaba el verdadero problema. El técnico de Silla visualizó un partido con metros para que Morales corriera, por lo que el único damnificado del once titular fue Roger en beneficio del Comandante, que adelantó su posición. Mayoral, a su aire, reforzaba la parcela ancha, donde ya se contaba con que Vukcevic se limitaría a labores de sostén y poco más visto que ni sus propios compañeros, conscientes de su armariaje, lo sorteaban en la construcción del juego.

Antes de que se desplomara, con la clásica defensa del Getafe en bloque adelantado, el Levante vio cómo le anularon por sendos fueras de juego un gol de Bardhi al empezar y un disparo al poste de Mayoral, dos de las mejores situaciones de peligro. Era otro momento del partido en el que David Soria olía a chamusquina con cada aproximación granota: un doble remate de Óscar Duarte, preclaro en la salida del balón y certero al corte con Ángel, y un libre indirecto en el que la barrera no cumplía con la distancia fueron las otras grandes amenazas para un Getafe que apenas llegaba a cuentagotas. Un espejismo. La bestia estaba agazapada y, aunque parezca mentira, es que como si el Levante no se la esperase.

Ficha técnica:

4.- Getafe: Soria; Damián, Etxeita, Cabrera, Nyom (Kenedy, min. 72); Jason (Portillo, min, 84), Maksimovic, Timor, Cucurella; Jorge Molina (Hugo Duro, min. 78) y Ángel.

0.- Levante: Aitor Fernández; Jorge Miramón, Duarte, Rubén Vezo, Clerc; Bardhi, Radoja, Vukcevic (Martínez, min. 81), Rochina (Sergio León, min. 68); Morales y Borja Mayoral (Martí, min. 68).

Goles: 1-0, min. 54: Cabrera; 2-0, min. 60: Jorge Molina, de penalti; 3-0, min. 67: Ángel: 4-0, min. 77: Timor, de falta.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité Catalán). Mostró cartulina amarilla a Rochina (min. 39), a Clerc (min. 52) y a Radoja (min. 77) por parte del Levante y a Timor (min. 39) y a Jason (min. 47) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Santander disputado en el Coliseum Alfonso Pérez ante 6.535 espectadores.