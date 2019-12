El Levante se llevó cuatro goles en cuarenta y cinco minutos en una de las peores partes desde que Paco López es el técnico. Los fallos en la marca colocaron un muro demasiado alto y el propio técnico destacó que el equipo no supo reaccionar a todas las situaciones de juego que aparecieron en el Coliseum. "Cuando te meten cuatro goles no será la mejor segunda parte desde que estoy aquí. La valoración es que en la primera parte, aunque nos costaba llegar con más agresividad, el equipo estuvo bien en muchos momentos. En la segunda lo decidió todo a balón parado. Hemos sido incapaces de defender bien esas acciones y no hemos reaccionado después del gol del penalti", señaló el técnico.

Paco López también evidenció su enfado por cómo el conjunto granota reaccionó ante los goles y es que muy pronto, sobre todo con el 2-0, la plantilla dio por perdido el partido. "El equipo se ha caído y no tiene por qué pasar. Nos ha afectado en exceso. Trataremos de corregir eso porque cuando encajas gol a balón parado, nos ha afectado en exceso y no nos hemos encontrado cómodos. Cuando el Getafe ha anotado el primero ha creído más en sí mismo y en esa presión alta. A partir de ahí nos ha costado salir y no hemos estado bien. En cuanto al otro fútbol, eso va en la característica de los futbolistas y tenemos que tener más mala leche", señaló.

TIEMPO DE REACCIÓN

"Delante siempre hay un rival y el Getafe es uno de los mejores equipos en pelota parada. Es mérito de ellos por la manera de ejecutar por entrar con fe y con convicción y demérito nuestro por no saber limitarlo. En el primero y en el segundo gol nos caemos. Había tiempo para solucionar las cosas y no lo hemos hecho".

MARCAS EN LAS JUGADAS

"Hemos tenido la duda de si cambiar la manera de defender las jugadas a balón parado al descanso porque nos estaba gustando cómo lo estábamos haciendo. Esto es el fútbol. Nos ha costado atacar la pelota el más cercano y frenar a los que vienen en carrera. Error nuestro y hay que asumirlo".

DERBI EN UNA SEMANA

"Son tres puntos, encajas cuatro goles y a nadie le gusta. Te vas fastidiado y hay que cambiar el chip. Lamentamos por la gente que ha venido a Getafe por este disgusto y hay que felicitar a Pablo Martínez por su debut. Ha estado bien".