La Delegación de Peñas no realizará recibimiento en el Derbi

La Delegación de Peñas no realizará recibimiento en el Derbi

"La intención de la junta directiva de la Delegación de Peñas del LEVANTE UD era hacer un recibimiento al equipo este sábado, derbi grande de Valencia, como se merece, a lo grande. Debido a las condiciones que nos pone la policía nos vemos obligados a cancelar el recibimiento al equipo. No estamos de acuerdo que solo se pueda hacer en el parking del estadio o en las aceras, sin botes de humo ni ningún tipo de material pirotécnico. SOMOS EL LEVANTE, estamos en Valencia y estamos en un día grande para el levantinismo. Si se hace, se hace un recibimiento a lo grande y no a medias. MACHO LEVANTE. FORÇA LLEVANT". Con ese comunicado, la Delegación deja claro que la intención era realizar un recibimiento a la altura del choque y que para hacerlo a medias no se hace.

De esta manera, el duelo entre el Levante y el Valencia no tendrá de esta manera uno de esos detalles especiales que acostumbran a empujar al equipo antes de cada cita especial. La Delegación de Peñas ya hizo grandes recibimientos el curso pasado, alguno de ellos en vísperas a duelos clave para la salvación, y será sin duda uno de los elementos que se echarán en falta antes del derbi.