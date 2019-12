"Este equipo no va a poner excusas y ha demostrado que tiene carácter y orgullo"

Paco López ha salido en la sala de prensa del Ciutat de València después de la derrota en El Derbi con un talante positivo y destacando que el equipo ha merecido más en la primera mitad, así como la "madurez" para superar las adversidades en cuanto a las numerosas lesiones.

Para el entrenador del Levante UD su equipo realizó un gran esfuerzo y destacó tres momentos claves durante el encuentro; la expulsión, el 1-2 antes del descanso y el error que conllevó el 2-2 de Gameiro.



- Era un partido difícil por las circunstancias con cinco lesionados en la misma posición y luego el gol en el 47. ¿Hasta que punto se puede achacar a la mala suerte o a la mala segunda parte a nivel defensivo?

No me gusta apelar a la mala suerte en el fútbol. No me gusta. Creo que tampoco merece la pena, pero lógicamente las adversidades que ha tenido el equipo son evidentes. En el partido ha habido dos momentos muy claves. En el minuto 47 el gol en propia puerta en el córner y otro cuando nos hemos equivocado en ese pase atrás en el que ha venido gol del empate.

En el primer tiempo el equipo creo que ha sido muy superior al Valencia, esa era nuestra sensación allí dentro. Teniendo en cuenta al rival que teníamos, cada vez que se acercan al área con los jugadores que tienen es normal que te puedan generar acciones como las que ha generado el Valencia. Pero en líneas generales en la primera parte hemos sido muy muy superiores, hemos tenido el 3-0 de Roger, que no hubiera sido nada injusto.

En el segundo tiempo es verdad que no hemos estado bien en la estructura. Con 2-1 otro equipo se metería atrás pero hemos seguido con la mismas señas de identidad, atacando. De hecho los goles vienen por dos pérdidas nuestras en ataque. Me voy contento y satisfecho por el trabajo, esfuerzo y compromiso de estos jugadores.

Me sabe mal por los jugadores y la afición, que ha estado de diez una vez más. Y otro momento clave ha sido la expulsión porque incluso con el marcador adverso, estoy convencido, teníamos el cambio preparado de Hernani por Coke y ha venido la expulsión, esto ha evitado que el equipo estuviera en campo contrario y estoy seguro de que el resultado hubiera sido distinto.

- Desde la autocrítica€ ¿Que le ha faltado al Levante para ganar el partido? ¿Expulsión justa?

Autocrítica, ya lo he dicho. Tenemos que mejorar, si somos un equipo con tanta gente con carácter ofensivo y con gente que mira a la portería rival, tienes que estar mucho más concentrado en esa estructura, en esas vigilancias. Daban tiempo a un Valencia con espacios con Ferran, Gameiro y Rodrigo y te hacen daño.

Como no somos un equipo para encerrarnos, por las características de nuestros jugadores y porque ganábamos 2-1 y el equipo quería mas, casi tuvimos el 3-1 de Morales. Si no estás muy cerca de esos jugadores en las transiciones puede pasar lo que nos ha pasado y en eso tenemos que mejorar

Desde el campo es difícil verlo, tendría que verla por televisión.

- Has apostado por Coke y Eliseo. ¿Qué valoración hace de la pareja? ¿Cómo está Coke?

Teníamos una papeleta muy difícil al no tener a ningún central. Hemos apostado por el chico del B,

que ha estado sensacional, la pena fue la expulsión.

Coke demuestra otra vez su compromiso y su implicación, pese a no ser su posición y tener ciertas limitaciones por su físico para jugar de central. Ha estado sensacional.

Ahora Coke se ha ido al hospital para hacerse pruebas, no se acordaba de nada de lo que pasaba. Esperemos que no sea nada importante.

- ¿Qué vestuario se ha encontrado al descanso? ¿Les han entrado dudas o miedos que no tenían en la segunda mitad teniendo el Derbi cómo estaba?

No. Hemos hecho lo de siempre. Corregir lo que entendíamos que había que mejorar, hemos hecho una buena primera mitad, la idea continuar igual. El inicio ha sido parecido. El vestuario es maduro y cada vez está madurando más por tanta adversidad y dificultad que nos está surgiendo. Estamos contentos por la respuesta de los futbolistas ante tanta adversidad

-¿Otro jugador con más veteranía el árbitro se lo piensa por el momento del Derbi?

Le puede pasar a cualquiera. Hemos visto a otros jugadores que se han equivocado. Con el ímpetu de querer estar cerca del rival e intenso, que lo ha sido todo el partido, pues bueno, no he visto la jugada, pero evidentemente puede ser evitable, pero de un chico en su debut en Primera División no es para reprocharle absolutamente nada.

-¿Hay alguien de los lesionados para el próximo partido?

Trataremos de ver a ver si recuperamos a alguno. Postigo puede estar cerca y si no Gonzalo. Cuando vienen los problemas no merece la pena darle vueltas como una rotonda, hay que seguir y buscar soluciones. Este equipo ni va a poner excusas y ha demostrado que tienen carácter y orgullo y así lo vamos a hacer cada semana sea el rival que sea.

Poner a Vukcevic en defensa y a Hernani en la izquierda. Estoy convencido de que habríamos acabado algo mejor en cuanto a sensaciones.

Con el cambio Rodrigo ha fijado más a los centrales, teníamos preparados durante la semana para que Radoja ayudara en esa posición. Rodrigo se descolgaba y con la rapidez de Gameiro con desmarques a la espalda ha habido unos minutos en los que nos ha costado, pero hay que tener en cuenta el nivel técnico del Valencia con el plus para los jugadores de que Parejo ha aparecido de inicio.

Ha habido minutos donde nos ha faltado tranquilidad o neutralizar mejor los ataques del Valencia en 4-4-2 pero hemos tenido la posibilidad del 3-0. Hay que valorar a quién teníamos enfrente y qué tipos de jugadores.

- El equipo ha luchado hasta el minuto ochenta y tantos con todas las dificultades para sumar ese puntito y Roger puede ser una de las cosas positivas con ese doblete.

El partido se ha puesto con ese 2-4 y uno menos, con tantas dificultades y el equipo en ningún momento ha bajado los brazos. Ha insistido, ha querido.

El acierto de Roger siempre es importante.