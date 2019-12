[Pepelu] «Mi sueño es poder jugar en el Levante»

Mientras se disputaba el Derbi en Orriols, Pepelu jugaba contra el Famalicao de Centelles, Racic y Toni Martínez un partido en el que anotó su primer tanto de su llegada al fútbol luso. El canterano, fijo en la Sub-21, sigue de reojo lo que pasa en su club, pero se centra en mejorar.

Su primer gol en Portugal con el Tondela en una especie de 'Miniderbi' contra el Famalicao de Centelles, toni Martínez y Uros Racic.

—Sí, al final es un gol especial porque es el primero que meto con el Tondela, pero la sensación tampoco era de 'Miniderbi'. Fue un partido especial porque al final era un equipo que iba arriba y conocía a mucha gente a la que me había enfrentado, y eso lo hacía especial.

Cabecea el córner en el primer palo y da la sensación de que sabía que iba ahí ¿Era una jugada estudiada?

—Sí, sí. Somos un equipo que trabaja mucho el balón parado y bueno, el balón tenía que ir ahí, lo busco y por suerte pude rematar y hacer el gol.

Muchos valencianistas y exvalencianistas en el bando opuesto ¿Hablaron antes o después?

—Antes del partido estuve hablando con Toni Martínez que coincidí con él y lo conozco más, y con Centelles sí que es cierto que en el túnel de vestuarios estuvimos hablando pero muy poco, saludándonos sobre todo, y ya está, porque no pudimos coincidir mucho más tiempo.

¿Y del Derbi en València entre Levante UD y Valencia CF pudo ver algo?

—Coincidió a la misma hora y solo pude ver el resumen cuando llegué a casa por la noche.

En dos semanas tres debuts de chavales del filial, ¿Piensa que podría haber estado usted ahí?

—Al Levante suelo seguirlo siempre que puedo y vi los debuts, y creo que es una noticia muy positiva para los chicos del filial que se vea gente debutando. Pero respecto a lo otro, eso no lo tengo que pensar en este momento porque estoy centrado en el Tondela, en hacer un buen año y al final las oportunidades las tengo que conseguir aquí.

Da la sensación de que no ha tenido dificultades para adaptarse a un club que, dicho sea de paso, está muy españolizado.

—No, la verdad es que no. Al tener un presidente español y el entrenador también, y que cuando llegué la verdad es que Manu me acogió muy bien, pues eso, la verdad que fue muy fácil para mí desde el primer día que llegué aquí. Me han puesto todo facilidades, confianza... y al final yo lo que intento es devolverles la confianza con mi juego.

¿A qué categoría española compara la liga portuguesa?

—Yo no etiquetaría la liga portuguesa, o no diría que es igual a otra liga o a la segunda española. Diría que es una liga diferente con sus características y sí que es cierto que lo que estoy viendo diferente a cuando estaba en España es que es una competición muy física en la que necesitas ser muy compacto todos los minutos porque en cualquier situación de juego te pueden marcar o puedes marcar, y sí que destacaría que el ritmo y la intensidad son lo más diferente que he visto.

De la Fuente ha vuelto a llamarle ahora a la Selección y siempre ha contado con usted para las inferiores ¿pero tuvo miedo de estancarse en algún momento anterior?

—No, no me preocupaba para nada porque yo siempre he confiado y sigo confiando en mí, y creo que soy el único que tiene que hacerlo. Al estar llamado ahora por la Selección es un premio al trabajo de mucho tiempo atrás, que al salirme bien las cosas se ve más reflejado todavía.

¿Le da tiempo a pensar que le quedan dos años de contrato con el Levante y si está haciendo lo necesario para volver?

—Ahora no pienso en lo que va a pasar cuando acabe la temporada, estoy centrado en el Tondela y no quiero pensar si mi contrato acaba este año o el otro. Quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, disfrutando como lo estoy haciendo aquí y seguir mejorando, que es el objetivo que me marqué cuando vine.

¿Pero está haciendo méritos?

—Bueno, creo que los objetivos que me marqué el primer día que vine aquí los estoy consiguiendo, luego no solo depende de mí que me pueda quedar o no en el Levante. Yo siempre lo he dicho. Mi sueño es poder jugar allí y yo creo que estoy en el camino correcto para poder jugar en el primer equipo del Levante.

Debutó en Copa del Rey con el primer equipo y tan solo Vicentín debutó más joven que usted en el club, pero la cesión al Hércules después no fue fácil.

—Son dos situaciones muy diferentes. La cesión en el Hércules es en un equipo que está muy necesitado de subir a Segunda y en el que la afición es muy exigente, y luego llegó aquí al Tondela y me encuentro todo lo contrario. Un equipo humilde que sabe sus objetivos, sus limitaciones y bueno, apoya mucho al jugador, son muy cercanos... y ese ambiente, aunque en el fútbol hay que saber vivir con todo, es más tranquilo.

¿Se llevó una decepción cuando no tuvo continuidad después de aquel debut?

—Si te digo la verdad, no me he llevado ninguna decepción. Fue Rubi con el que debuté, él vio una proyección, confió en mí y siempre estaré agradecido porque a final cumplí uno de mis sueños. Luego sí que es verdad que no he tenido más participación, pero bueno, forma parte del proceso y te digo la verdad, también coincidió con el descenso del club, el ascenso meteórico y quieras o no confiar o subir a un chaval de la cantera siendo muy joven todavía, yo creo que faltándome muchas cosas que aprender, también es una situación difícil. Si te digo la verdad no me preocupó ver que no me subían más con el primer equipo porque al final yo siempre confié en mí y sé que ese día tarde o temprano llegará.