Manolo Salvador confirma los planes del club con Morales para el próximo verano

Morales tendrá una oferta de renovación el próximo verano con la que el Levante pretende garantizarse su continuidad hasta que cuelgue las botas. Eso es lo que el secretario técnico, Manolo Salvador, reconoce en una entrevista con SUPER en la que, preguntado por la situación del capitán, no duda en romper una lanza y vaticinar los planes del club. «Morales tiene dos años más todavía de contrato y nuestro deseo y el del presidente es que se retire en el Levante. Ahora no podemos mirar nada, pero en junio será el momento», confirma el secretario técnico.

El pasado verano se produjo una toma de contacto informal con su representante en la que debido a las estrecheces con el fair-play se pactó aparcar, desde la posición del club, la renovación del capitán, al que se transmitió un mensaje de confianza pese a la realidad de que contractualmente, con fichajes como el de Sergio León o el nuevo contrato de Campaña, Morales había dejado de ocupar el primer escalón. Las últimas renovaciones tanto de Paco López como de Aitor se han hecho 'en diferido' debido a que no queda margen para engordar ahora mismo la masa salarial, al menos hasta que no se produzca una venta por alrededor de 12 millones de euros. Tanto el técnico como el portero percibirán sus aumentos en verano de manera retroactiva.

En lo que no hay dudas, y eso es algo que Manolo tiene muy claro, es en que a Morales le queda cuerda para rato por mucho que la actual, sobre todo a nivel goleador, no esté siendo su mejor temporada. «El nivel de Morales del año pasado es el que podía tener Messi en el Barcelona, pero particularmente yo no lo veo tan mal. Está cumpliendo, aunque es verdad que no tiene la misma capacidad goleadora». El secretario técnico, sin embargo, está seguro de que «llegará» y explica de manera muy gráfica porqué Paco López lo está manteniendo en el once contra viento y marea, ya sea ocupando la posición de extremo o la de delantero. «Si queremos que mantenga el mismo nivel tan alto es muy difícil, pero está dando un buen rendimiento y por eso el míster no lo quita. Si no ya lo hubiese cambiado».

Una de las cosas que precisamente más se valora de Morales dentro del club es que ha rechazado ofertas económicas muy importantes y que el Levante siempre ha sido la primera de sus prioridades. «Nunca las ha querido valorar y eso es de ser un buen capitán. Por eso nuestro deseo es que finalice su carrera aquí», explica Manolo, que está al día de lo ocurrido en el pasado mercado invernal, cuando el Dalian Yifang se interesó por él antes que por Boateng, protagonista de un traspaso de 11 millones de euros al contado.



Traspasos a la vista

Lo que evidentemente tampoco se encuentra ahora mismo en la cabeza de los responsables del área deportiva es en hacer caja con un futbolista como él. De hecho, para enjugar la diferencia la clave está no en malvender a los mejores activos, sino en sacar partido de los futbolistas cedidos. Moses Simon, brillante en Francia, es el mejor ejemplo.