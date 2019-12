"Vamos sobrados de fútbol pero nos falta otro tipo de jugador"

Poco o nada tiene que ver este Levante con el de su época de jugador, una versión más compacta en la que él marcaba la raya como central. Ése es, no en vano, el perfil que David Navarro echa en falta para una plantlla a la que como coordinador del área deportiva espera poder meter «mano» en verano. Por Morales no está preocupado.

— ¿Estaba para jugar el sábado?

—Estuve entrenándome unos días, pero no llegué (risas). Ojalá.

—¿Recuerda algún otro caso de un equipo con cinco centrales rotos?

—Yo no lo recuerdo en toda mi carrera. Todos en la misma posición.

—Problemón el de jugar el Derbi con una pareja de centrales neófitos...

—Existía cierta preocupación. Eliseo no había debutado en Primera y para mí lo hizo muy bien. Y Coke sólo había jugado ahí un partido. El eje de un equipo, tanto los medios como los defensas centrales, es una zona muy importante.

—Apostaron en verano por una defensa sin Róber Pier hasta mediados de temporada más un fichaje que como Duarte venía de jugar poco.

—Con Róber Pier son cinco centrales, pero por eso fichamos a Óscar Duarte, cuya lesión además es por una fisura en el peroné producto de una entrada, no a nivel muscular. Rara es la plantilla que tiene cinco centrales. Ha sido puntual lesionarse todos de golpe. Confíábamos en Duarte y por eso se le fichó.

—Se ha discutido mucho sobre si el perfil de Duarte era el ídóneo, más allá de las condiciones económicas que marcaba el fair-play financiero.

—El límite salarial es el que te marca, pero confiamos en Duarte aunque quizás no sea rápido. Tampoco es lento, pero por su veteranía y posición táctica corrige todo esto. Con otro límite salarial habríamos ido a por jugadores mucho más rápidos, de otro perfil, para el estilo de Paco López. Pero confiamos en Duarte.

—El que ha caído de pie es Radoja.

—Sí, y en su caso también venía de una temporada sin jugar. También desde fuera parecía una apuesta de riesgo, pero confiábamos en que iba a dar el nivel.

—Trabajan en grupo, pero personalmente usted fue uno de los que más insistió en la contratación del serbio.

—Al final es un área de trabajo, todos tenemos que estar de acuerdo para firmar a un jugador. Sí que es verdad que a mí me gustaba mucho, pero esta nueva forma de trabajar en el club exige que todos estemos de acuerdo y nadie duda en la conveniencia de hacer el fichaje.

—Pese a los problemas para fichar en enero siguen haciendo labor de rastreo y captación en otras Ligas.

—Sí, cualquier equipo de Primera tiene que trabajar a ese nivel. Abarcamos todo lo que podemos dentro de nuestras limitaciones y viajamos fuera para ver todo tipo de jugadores. No podemos cerrarnos sólo a un mercado.

—¿A qué tipo de jugador van a ver?

—Estamos viendo todas las opciones. Siempre pienso que una plantilla tiene que tener equilibrio entre jóvenes y veteranos. Económicamente también estudiamos jugadores libres y que exigen traspasos. Queda mucho para saber el límite salarial de la temporada que viene porque pueden haber salidas y eso permitiría que paguemos traspasos.

—Van a haber salidas seguro, es público y el propio presidente ya ha avisado de que hay que vender por alrededor de unos 15 millones.

—Es así, por eso digo que estamos trabajando por todo el mundo siendo conscientes de que pueden salir jugadores importantes.

—También están ahí los cedidos.

—Algunos están haciendo las cosas muy bien y sabiendo que hay que vender, cualquier jugador que podamos tener en plantilla y no podamos vender se quedará, pero forzosamente vamos a tener que vender jugadores.

—¿Cómo ha vivido a nivel personal el drama de Raphael Dwamena?

—Es una pena que un jugador tan joven tenga este problema y que de momento deba colgar las botas. Para el año que viene tenemos a Roger y Sergio León, cedido a Mayoral, Sadiku está haciendo un buen año... Dwamena está con los médicos y veremos la decisión final cuál es.

—Sergio León es el que se ha quedado descolgado en cuanto a minutos.

—La competencia es alta. Al principio de temporada jugábamos con un punta, ahora con dos.

—¿Le preocupa que Morales no sea el Morales de la temporada pasada?

—Si lo comparamos por goles no es el mismo, pero no me preocupa, porque llegarán seguro. Otros años no ha hecho tantos goles sino otro trabajo que sigue haciendo.

—¿Y su renovación?

—Morales ya ha demostrado que teniendo ofertas de fuera ha preferido quedarse. Ha demostrado su amor por el club y se merece colgar las botas aquí.

—El club no se sentó con nadie pese al interés por Campaña o Roger. Una venta habría permitido reforzarse mejor o fichar a un extremo.

—Hemos priorizado que se quedaran. Quizá la posición del extremo es en la que estamos más cojos. Pero Rochina y Bardhi a pierna cambiada lo están haciendo bien. De cara a la próxima temporada se buscará otro planteamiento.

—¿Condiciona mucho para un equipo como el Levante el estilo tan propio de Paco López a la hora de fichar jugadores?

—Ya estaba prácticamente hecha la plantilla cuando llegamos y sólo fichamos a Radoja y Duarte. Hay que trabajar de manera consensuada con el míster de cara a la próxima temporada. Quizás al equipo le falta un tipo de jugador que no tiene porque de fútbol el equipo va sobrado.

—Cuando llegaron también estaba apalabrado el acuerdo con el míster.

—Confiamos en Paco al cien por cien. Consiguió el objetivo y el equipo ahora está bien aunque podríamos tener algún punto más.

—¿Hasta qué punto le quitó el sueño al área deportiva el día negro de la derrota en casa contra el Espanyol?

—Tampoco hay que exagerar. Un club como el Levante va a tener momentos malos y buenos y hay que darle normalidad. No hubo dudas.

—¿Fue el peor momento?

—A nivel de resultados sí. Era un partido que pensábamos ganar, como todos. A nivel de club es el que más dolió. Luego le ganamos a la Real Sociedad y al Barcelona.

—Desde su experiencia, ¿qué les falta a los centrales del Levante?

—Se está trabajando para que compitan más en el otro fútbol. Tenemos a un tipo de jugador al que le gusta pensar siempre en el ataque y que es ambicioso con el balón, algo que también te está dando puntos por llegar más a la portería contraria. Hay que encontrar el equilibrio. Es evidente que estamos encajando goles a balón parado y hay que trabajarlo mucho. Se hace hincapié en ello todos los días, pero las cosas no siempre salen como uno quiere.

—¿En qué puede ayudar a Vezo para que recupere su mejor versión?

—Empezó más irregular, pero en los últimos partidos estuvo mejor. Tiene que coger la jerarquía que el club quiere. Eso luego hay que plasmarlo en el campo y el vestuario. Su personalidad es muy fuerte.

—¿En el área deportiva tienen previsto un mercado de mucho movimiento el próximo verano?

—Somos muchos futbolistas en plantilla, así que habrá que ver, pero movimiento habrá seguro.

—¿Con qué espina se quedó clavada en el último mercado de fichajes?

—La plantilla ya estaba hecha, pero si todo sale bien este año intentaremos meter un poco más de mano