"El equipo se ha rehecho y eso dice mucho de este vestuario"

El entrenador del Levante UD, Paco López se mostró contento con el triunfo de su equipo después de dos derrotas consecutivas, además después de sobreponerse al empate del Granada CF.

Balance del partido. El equipo reacciona tras dos derrotas consecutivas

"Son partidos disputados e igualados con muchas fases. En la primera parte, sobre todo en los primeros 15 minutos, el Granada ha estado mejor. Luego nos hemos rehecho y el equipo ha terminado el primer tiempo con muy buenas sensaciones. En el segundo tiempo, vuelve a estar igualados... y cuando mejor estamos nos ponemos por delante. Pero nos duró poco ese gol. El Granada nos igualó y estuvo mejor unos minutos. Sabíamos de su superioridad por fuera, con ese lateral extremo para profundizar por banda. Eso no es fácil de neutralizar, y así ha llegado el 1-1. Pero el equipo se ha vuelto a rehacer y ha terminado muy bien el partido, exceptuando los minutos finales cuando te dedicas ya a defender. A destacar la actitud del equipo y la reacción tras dos derrotas consecutivas. Eso dice mucho de lo que es este vestuario. Nos vamos muy contentos"

Arranque del Granada. ¿Qué la faltó al Levante para entrar mejor al partido?

"El Granada hacía bien la presión y nosotros nos complicábamos en esos inicios de juego. Es verdad que nuestro ADN es ese, pero nos equivocábamos muchas veces encontrando la mejor solución. Ellos lo tienen claro. Sumaban fases en campo ajeno y eran agresivos. Aquí solo ha sido capaz de ganar la Real Sociedad y el Sevilla. El Atlético empató, por ejemplo. Nuestra victoria tiene mucho mérito"

La situación compleja en defensa (lesiones)

"No vamos a buscar nunca excusas, pero lo que le está pasando al equipo las últimas jornadas (lesiones) no es normal. Luchar contra eso no es fácil. A veces se puede achacar a los resultados la falta de intensidad pero se ha visto que no. Cabe destacar el esfuerzo de Postigo y Cabaco, que venían de no jugar, y han aguantado los 90 minutos. Lo de Miramón parece algo muscular pero todavía no se le han hecho las valoraciones"