Rochina: "La victoria contra el Granada son más que tres puntos"

Rubén Rochina, junto a Bardhi y Campaña han sido los protagonistas en la victoria del Levante en el Nuevo Los Cármenes (1-2). El centrocampista, con pasado en el cuadro nazarí, no ha perdido la oportunidad de valorar de la dificultad del choque y la trascendencia de los tres puntos.

Valoración del partido

"Ha sido un partido muy competido. Sabíamos de la dificultad del partido, por lo competitivo que es el Granada CF. Son más que tres puntos: nos permiten subir en la tabla y estar más lejos del descenso"

Su gol y la importancia de analizar las deficiencias del rival

"Hoy en día todos los equipos tenemos la suerte de analizar en vídeo. Lo habíamos visto y sabíamos que se hundían bastante y dejaban esa zona (frontal) desprotegida. Y por suerte hemos hecho el gol desde ahí. En esa zona no me lo pienso mucho. Si no se chuta, no se marcan goles. He visto una posición buena y la verdad que ha sido gol y estoy contento. En análisis en vídeo es el trabajo que hacemos y no se ve. Analizar al rival sirve para estar cosas: ver en qué flojean y aprovecharlo"



La clave del partido

"Sabíamos que esto iba a ser un partido más de competir que de disfrutar del fútbol, además no estábamos en las mejores condiciones (lesiones)."



La importancia de volver a la senda del triunfo

"Después de dos derrotas seguidas el equipo estaba trabajando bien; los resultados no estaban reflejando además lo que el equipo estaba haciendo."



Los aplausos de cariño del Nuevo Los Cármenes

"Se agradece el cariño de la afición. Estuve muy a gusto los dos años que estuve. La gente está contenta con el trabajo que hice. No he celebrado el gol por respeto a ellos. Eso no quita que no esté contento, ni mucho menos"



El gesto de subir una foto de 'aquel fatídico partido'

"Que la gente esté tranquila porque yo estoy a gusto aquí y defiendo a mi equipo. Al final hagas lo que hagas te van a cuestionar (en referencia a la foto que subió en la previa del partido en el que el Levante UD casi firmó su acta de defunción en la última visita a Granada. Él jugaba con la camiseta nazarí).