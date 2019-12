Una Copa antes de la Navidad

La primera eliminatoria en clave granota en Copa del Rey abre su paso hoy en Melilla en el estadio Municipal Álvarez Claro. El feudo rival, que no es el habitual para sus jugadores, verá un once con muchas novedades, pero Paco López no quiere relajaciones. El técnico insistió en la ocasión de hacer algo importante en la competición copera y eso empieza por ganar ante un equipo inferior pero que se tomará el partido como una 'final'. También deberían hacerlo los menos habituales en el bando granota. Oier, Sergio León, Hernani... todos ellos quieren participar de manera activa en un encuentro que les podría permitir tener mayor protagonismo del disfrutado hasta ahora en los encuentros ligueros.

Eso sí, a pesar de los pequeños cambios que introducirá el técnico de Silla, la realidad es que Paco López no quiere tener dos onces totalmente distintos y así lo dejó claro. Confesó que será un partido para jugadores que participan menos en LaLiga pero indicó que no va a «hacer un equipo de LaLiga y otro de la Copa» porque la diferencia en titulares y suplentes es «por pequeños detalles». Además, el entrenador valenciano lamentó la baja por lesión de Iván López, que todavía no ha jugado esta temporada al no haberse recuperado aún de una grave lesión de rodilla. «No está bien, sigue con pruebas y revisiones y la recuperación no termina de ir como él quisiera», finalizó el entrenador granota, quien por otra parte fue sincero y explicó que en condiciones normales deberían eliminar a su rival en la jornada de hoy. «Si estamos a nuestro cien por cien lo normal es que ganes el partido. Pero si no estás al cien por cien puede pasar lo que le pasó a algún equipo ayer. Hemos hablado de que habrá alguna sorpresa más. Y no vamos a dejar que pase eso y esa es la mentalidad que hemos querido transmitir. Fácil hoy en día no hay nada, pero se tiene que notar la diferencia, lógicamente», explicó.

Esa dificultad de no relajarse es lo que ha intentado transmitir durante toda la semana el entrenador del conjunto granota a la plantilla. Y el once previsible es una prueba de ello. Los habrá con premio merecido como puede ser el caso de Gonzalo Pereira, Eliseo y Pablo Martínez. Los tres futbolistas del filial han estado entrenando en las últimas semanas con el primer equipo ante tantas ausencias en la zaga y ahora podrían recibir la oportunidad de jugar de inicio en esta segunda ronda copera.

Por otra parte, Toño, en el lateral izquierdo y ante la ausencia de Clerc, es una opción más que probable y en el lateral derecho es Coke el que podría iniciar el encuentro, ya que Iván López y Miramón no están en la convocatoria por distintos motivos. En el centro del campo la duda es si partirá con una línea de cuatro o de tres para tener dos extremos y un delantero en la punta de lanza. El que jugará prácticamente seguro es Sergio León. El andaluz no está teniendo continuidad y en los últimos meses ha perdido protagonismo en los encuentros, por lo que hoy tiene la oportunidad de reivindicarse. Junto a él podría aparecer Mayoral y en las bandas, siempre y cuando sea ese 1-4-4-2, tener esa dualidad de un hombre más ofensivo —Hernani— y otro perfil, como el de Bardhi para tener por dentro un doble pivote. En cualquier caso y al margen del sistema lo que está claro es que la Copa debe asumirse con ilusión.