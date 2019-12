"Espero que las machadas no se hayan agotado"

"Esto es un premio. La liga es lo que nos tiene que centrar más nuestros esfuerzos y tenemos que ser conscientes de que es lo importante. Pero todos tenemos que disfrutar de esto. Los jugadores, la gente... esto es un plus para todos". Con esas palabras, el técnico del Melilla CD, Nacho Aznar, dejó claro que el duelo contra el Levante es una oportunidad de oro para que los jugadores jueguen ante un Primera. Además, se mostró con ilusión y no se resiste a soñar. "Al final ves que siempre cada año en Copa hay alguna machada. Este año ya la ha habido. Esperamos que no se hayan agotado todas", señaló.

Una de las situaciones que sí que consideró como importantes de cara al duelo fue la del cambio de campo. El Melilla CD, equipo de Tercera, juega normalmente sus partidos en La Figuera pero este jueves lo hará en el Municipal Álvarez Claro. "Es verdad que cambiar el campo le da ventaja al rival. Es más grande y ellos están más acostumbrados a ese tipo de escenarios", explicó el entrenador, quien lamenta no poder alinear a todos sus jugadores para que disfruten al máximo.