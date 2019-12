"Conseguir 40 o 42 puntos... y lo demás a soñar"

Borja Mayoral ha sido uno de los protagonistas del partido frente al Celta. El jugador madrileó anotó el tercer gol granota y sirvió para sentenciar la última victoria del año.



Estas son sus declaraciones:

"Más feliz imposible. Me enorgullece porque sabíamos de la importancia de este partido. Hemos empezado imprecisos y nos estábamos precipitando. Sabemos de lo que es capaz este equipo y los últimos 30 minutos han sido espectaculares. Nos vamos muy felices.

"La competencia es buena. Tanto Morales, Sergio León, Roger y yo somos muy diferentes pero compatibles. Podemos hacer una delantera muy buena cualquiera de nosotros. Pero sí que es verdad que nosotros dos -Roger y yo- nos entendemos muy bien y cada vez mejor y eso es importante"

"Hay un par de acciones que Nikola y Morales no me la han dado y me he cabreado un poco. Habían venido mi hermano y un amigo de Parla y cuando he marcado, porque no me habían visto marcar un gol aquí, me ha dado tanta ilusión que me he quitado la camiseta"

"Cuando empezó la temporada, el entrenador nos dijo que el objetivo principal es la salvación pero nos recalcó que el club hizo un esfuerzo este verano para no acabar como el año pasado, sufrir tanto y con esa sensación. Por eso la victoria de hoy nos ha dado mucho. Nos fuimos el año pasado con 23 puntos a estas alturas y ahora tenemos 26 y ya pensamos en el Wanda. Hay que conseguir sumar los 40 y 42 puntos cuanto antes. Y lo demás a soñar"

"Nos merecemos un descanso. Los últimos partidos han sido duros, Getafe, Valencia aquí.. parecía que nos veníamos abajo y luego fuimos a Granada y hoy ya lo habéis visto. Terminamos novenos ahora y nos vamos a Navidad tranquilos"

"El VAR yo creo que a no ser que sea muy muy claro no debe intervenir. A nosotros no nos gusta que intervenga tanto. Ellos hacen su trabajo y si no consideran que deben ver de nuevo la acción es porque no ha sido tan clara. Hemos conseguido los 3 puntos que es lo importante"