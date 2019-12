Muy felices fiestas en Orriols

Pese a lo feo que se le puso el día con el tempranero gol de Iago Aspas, el Levante pudo finalmente brindar con su gente y colgarle un broche perfecto a 2019. Con dos goles de Roger y otro de Borja Mayoral, el Ciutat disfrutó de una remontada que deja a los granotas en una posición inmejorable de cara a la cuesta de enero. Son 12 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso y apenas cuatro los que separan de Europa a un equipo para el que, en vísperas del mercado de enero, no hay previstos fichajes ni falta que hacen por lo visto en la última semana. Superado lo peor del trance en la enfermería, desde las dolorosísimas derrotas en Getafe y el Derbi, los de Paco López han encadenado una racha tan triunfal como convincente. El granota es un equipo seguro con una línea de ataque soberbia, un centro del campo diferencial y una defensa a la que el resto de líneas disimulan las carencias. La peor de todas, la que tiene que ver con esa hemorragia defensiva que no hay manera de cortar a balón parado. Y es que incluso en un día en el que Cabaco estuvo por encima de la media, cada jugada de estrategia fue sinónimo de ocasiones en contra. Entre ellas el remate de Aspas a la red tras un córner en el que el VAR no encontró punible un empujón de Araujo.





Después de un primer acto en el que, el Levante salió al campo en el segundo necesitado de encontrar la marcha que Paco López le metió desde el banquillo con la entrada de Borja Mayoral . El de Parla, que coronó el marcador cuando los celestes ya estaban desabrochados, fue mano de santo para que la decoración cambiara por completo. Con él y un Roger sumado ya sin discusión para la causa,el primero de los pretorianos del entrenador. El Comandante aceleró el rato que el míster lo devolvió a la banda y por ahí llegó el empate y después la remontada., que cambió el chip tras el descanso, firmó un doblete con el que suma y sigue gracias precisamente a Mayoral , el socio con el que mejor empieza a casar.Con ventaja en el marcador,y con el Celta panza arriba hasta Vukcevic probó a chutar. El tercer gol no dejaba de rondar, ya fuese a través de las faltas de Bardhi o del penalti que el VAR pasó por alto sobre el macedonio. La polémica arbitral, sin embargo, pasó más factura a los gallegos, que reclamaron que el segundo gol venía de un fuera de banda en el que parte del mérito hay que dárselo al recogepelotas que le puso en bandeja el balón a Toño . El lateral izquierdo, en su segunda titularidad seguida, fue una, cuyo movimiento desde el banquillo decantó la balanza. El técnico quitó a Rochina , perdido por los pasillos interiores, y moviéndolo al costado demostró porqué es tan importante que, por encima de picos, Morales juegue contra viento y marea. Su sello diferencial no se discute, como tampoco el de Roger, cuyo carácter acaba impregnando al resto.. Rectificar a tiempo y esquivar la expulsión que llegó a rozar por su exceso de verborrea con el árbitro fue de sabios.El Celta, pese a lo bien que entró al partido,y acabó pagando la asfixia de sus centrales a la hora de sacar el balón jugado. Aidoo remató desviado estando completamente solo y Aitor, que en el gol no consiguió repeler el remate cuando lo tenía encima, hizo el resto con una salida a zona de tres cuartos para taponar un contragolpe o adelantándose a Santi Mina . El Levante, por contra,Por pegada la distancia con el Celta es todavía más grande que la que ahora mismo hay en puntos en la clasificación