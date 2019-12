Morales inicia su formación como 'míster'

José Morales, capitán y uno de los referentes de la primera plantilla del Levante UD, ha iniciado esta temporada su formación como técnico. El futbolista madrileño está cursando desde el pasado mes de octubre el nivel 1 de entrenador de fútbol. El 'Comandante' se empieza a preparar para ser 'Míster'. Morales ha querido arrancar desde lo más bajo y sin hacer ruido. De hecho la titulación para la que se está formando ahora mismo únicamente le va a capacitar legalmente para dirigir equipos de fútbol base, si bien al ser impartida por la administración no tiene una validez estrictamente futbolística sino que además equivale a un 'grado' cuando se concluye el periodo formativo.

Como un alumno más anónimo, se matriculó este año y fue el pasado viernes 18 de octubre cuando se impartieron las primeras clases de lo que se conoce como el bloque común a las distintas modalidades deportivas en las que los técnicos inician su formación y fue el pasado viernes 8 de noviembre cuando afrontó sus primeros exámenes de cuatro asignaturas como son Primeros auxilios, Bases psicopedagógicas, Entrenamiento deportivo y Bases anatómicas y fisiológicas. Posteriormente, ya el 29 de noviembre, concurrió para examinarse de cuatro asignaturas más como son Legislación I, Didáctica básica para personas con discapacidad, Teoría y sociología del deporte e Idioma (inglés).

De todas esas pruebas ya ha obtenido las calificaciones y será ahora después de fiestas cuando inicie la formación específica en fútbol con asignaturas exclusivas del balompié.

Da la sensación de que poco tiene que aprender un futbolista con su recorrido y trayectoria en ese ámbito, pero por delante le queda ahora para poder obtener el denominado 'nivel 1' la formación en conceptos como Táctica, Técnica, Reglas de juego, Preparación física, Metodología, Seguridad deportiva, Desarrollo profesional o Dirección de equipos. Eso lo compaginará con su formación práctica, presumiblemente, en alguno de los equipos de las categorías inferiores del propio Levante UD donde deberá acreditar un determinado número de horas 'trabajadas'.



Cuerda para rato

Morales tiene contrato con el Levante hasta junio de 2021, lo que significa que acabaría con 33 años, si bien Manolo Salvador ya ha dejado entrever en SUPER que la intención es renovarle: «El nivel de Morales del año pasado es el que podía tener Messi en el Barcelona, pero particularmente yo no lo veo tan mal. Está cumpliendo, aunque es verdad que no tiene la misma capacidad goleadora. Si queremos que mantenga el mismo nivel tan alto es muy difícil, pero está dando un buen rendimiento y por eso el míster no lo quita. Si no ya lo hubiese cambiado». De hecho, el secretario técnico va más allá. Una de las cosas que más se valora de Morales dentro del club es que ha rechazado ofertas económicas muy importantes y que el Levante siempre ha sido la primera de sus prioridades. «Nunca las ha querido valorar y eso es de ser un buen capitán. Por eso nuestro deseo es que finalice su carrera aquí», ha afirmado Manolo. Las dos partes quieren seguir juntas y eso apunta a un final feliz conjunto, aún lejano, como futbolista... para quién sabe si en el futuro también como técnico



José Gómez, el técnico de su explosión, uno de sus profesores

José Gómez, actualmente responsable del nuevo departamento de Coordinación y Atención al Primer Equipo del Levante UD y uno de los técnicos con mayor vinculación cronológica con la entidad granota, es precisamente uno de los profesores que Morales tiene en su primer año de formación. Ya en el bloque común él ha impartido y supervisado de forma semipresencial la asignatura de Entrenamiento Deportivo. Ambos se conocen bien desde años atrás ya que José Gómez fue el primer entrenador que tuvo Morales en el filial granota —al igual que Roger Martí— y de hecho juntos cuajaron en la campaña 12/13 un ejercicio casi redondo. El filial, por aquel entonces denominado Levante B, quedó tercero en liga regular con una hornada de futbolistas como Andy, Provencio, Mossa, Fali, Ortuño o Iván López entre otros. Esa tercera posición les valió para disputar el 'play-off' de ascenso a Segunda División, donde fueron apeados por el filial del Athletic Club tras perder 1-2 en Buñol en la ida y empatar a dos (2-2) en Bilbao en la vuelta quedando a un solo tanto de pasar de ronda. Tras aquella campaña, sin duda la de su explosión con algún gol maradoniano para recordar y cifras más que importantes, Morales salió cedido al Eibar para jugar ya en el fútbol profesional y luego regresar.