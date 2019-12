¿Perdería o ganaría dinero el Levante UD con todos sus cedidos?

Un tercio de los cedidos por el Levante UD esta temporada está teniendo protagonismo en su nuevo equipo y por tanto aprovechando la experiencia lejos del Ciutat, lo que más tarde podría traducirse en una hipotética vuelta con mejores condiciones para competir por el puesto o en rentabilidad económica por la revalorización pensando en un futurible movimiento de mercado. En este sentido, Pepelu (Tondela), Moses Simon (Nantes) y Sadiku (Málaga) son a estas alturas préstamos rentables para el cuadro granota.

Una imagen del canterano del Levante UD, Pepelu, con el Tondela

Por su crecimiento exponencial destacan los dos primeros; el canterano por su irrupción en la élite en un Primera División de Portugal y posterior afianzamiento en la Sub-21 española, y el segundo por su explosión en la Ligue 1 con el Nantes, que tiene una opción de compra sujeta a ciertas condiciones deportivas que podría arreglar los problemas por el 'fair-play' financiero.

En todo caso, solo el pivote de Dénia ha manifestado su deseo de volver a Orriols, pero pase lo que pase, el Levante ha ganado con las dos operaciones en términos económicos ya que ambos se han revalorizado. Según la base estadística del portal Transfermarkt, con solo 21 años Pepelu ha pasado de tener un valor estimado de 300.000 euros a duplicarse y escalar a los 700.000, mientras que el nigeriano asciende a los 4,5 millones (incrementa su caché 1,5 millones en su aventura francesa) y el Levante recuperaría la inversión realizada ahora hace dos temporadas.

El caso de Sadiku es también peculiar. Lastrado por las lesiones y por su falta de gol cuando contó con oportunidades, no despuntó en Orriols, y pese a ello el Levante UD se hizo con sus servicios en verano procedente del Lugano, equipo al que anteriormente lo había traspasado con ciertos requisitos para facilitar su posterior regreso. En La Rosaleda está encontrando su mejor versión: ya lleva siete goles, pero su cotización de mercado se mantiene estable (ha subido ligeramente 100.000 euros).



Operaciones menos rentables

El resto de granotas, Koke Vegas, Antonio Luna, Cheick Doukouré, Fran Manzanara, Ivi López y el temporalmente retirado Raphael Dwamena no han cumplido en sus nuevos destinos con las expectativas y podrían suponer un quebradero de cabeza a la dirección deportiva el próximo mercado estival, si es que se opta en última instancia por darles una nueva oportunidad en casa. No obstante, los canteranos Koke (que solo ha jugado 90 minutos y en Copa con el Deportivo) y Manzanara son casos excepcionales en todos los sentidos. A nivel deportivo, al portero no le han llegado oportunidades por el mal momento de su equipo, y al medio le costó mucho entrar en rotación en El Toralín. No obstante, Koke mejora su valor de mercado considerablemente (más de medio millón de subida) y Manzanara ni sube ni baja.

Los cedidos por el Levante UD

Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que Luna, Doukouré, Ivi López y como es evidente Dwamena han perdido valor de mercado en su cesión. El caso del ghanés es el más delicado: sus problemas cardíacos le han llevado a decir retirarse provisionalmente y como difícilmente pueda volver a jugar su valor de mercado no deja de caer, ya cuesta un millón menos que en agosto y difícilmente se recuperen los 6,5 millones invertidos.

El de Ivi López es el segundo caso más preocupante. No juega tan apenas en el Huesca ( 263 minutos con la Copa del Rey inclusive durante toda la campaña), por lo que su cotización también va cuesta abajo. El extremo ha perdido 700.000 euros de valor (casi la mitad de caché puesto que ahora cuesta 800.000) en El Alcoraz.

Tampoco van bien las experiencias de Antonio Luna y Doukouré en LaLiga SmarBank. Ambos salieron a última hora, con el fin de mercado asomando a la vuelta de la esquina. Quizás las opciones de Rayo Vallecano y Huesca no fueron las mejores, ya que ninguno está contando con protagonismo (827 y 441 minutos respectivamente), y por tanto sus cotizaciones de mercado también han bajado, aunque de forma menos drástica que en los casos anteriores. El lateral pierde 300.000 euros y el mediocentro, afectado por sus dolencias de ligamento, 200.000 de valor.



En conclusión...

En conclusión, la situación deportiva respecto a los fichajes no es tan mala pese a algunos malos movimientos y la mala fortuna del caso Dwamena. Dejando de lado la formación, canteranos como Koke o Pepelu han subido de valor y otros como Moses se disparan equilibrando la balanza con los jugadores que han perdido fuelle y valor. Al final, entre todas las operaciones, el Levante UD sale ganando. Si vendiera a todos los cedidos por su valor de mercado saldría ganando 400 mil euros, casi medio millón.



