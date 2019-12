Anticorrupción insiste: cree que hubo amaño y pide una condena

Cambio de planes. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrir la absolución definitiva del pasado mes de octubre de los 36 jugadores del partido que enfrentó en 2011 al Levante UD contra el Real Zaragoza al insistir en que sí hubo un amaño y por tanto un presunto delito de corrupción deportiva, insistiendo a la Audiencia de València para que les condene.

Según consta en el escrito, al que ha tenido acceso el diario Levante-EMV, en caso de que la sala no les condene, el ministerio fiscal insta a que se redacte una nueva sentencia. Si no acepta ninguna de estas dos peticiones, como última alternativa solicita que se repita el juicio al considerar que el juez que juzgó estos hechos no ha valorado de forma conjunta la prueba. La Fiscalía cree que "ha quedado acreditado, según la sentencia, que efectivamente se retiró el dinero del Real Zaragoza, una importante cantidad -1,7 millones en total-, sin ninguna justificación, utilizando a los jugadores y bajo el supuesto abono de primas".



Una conclusión "irrazonable" e "ilógica"

Por ello, "lo que se solicita a la Sala, como ya se expresó es la inferencia lógica de los indicios que han sido acreditados y que la sentencia desconecta para llegar a una conclusión que ni resulta razonable en la lógica, ni en la experiencia humana, por cuanto los indicios acreditados y valorados en conjunto son los que permiten concluir una condena por el delito de corrupción deportiva junto con el que ya se ha condenado por falsedad".

El escrito presentado razona que "el delito de corrupción deportiva presenta unos sujetos activos y pasivos. Es decir, los corruptores y los corruptos. Es evidente que la consumación final del resultado querido tiene su incidencia en la entrega efectiva del dinero por el Real Zaragoza, que si no llega a ganar el partido o lograr no descender no lo hubiese pagado. Pero ello pertenece a la fase el agotamiento del delito. El reparto posterior del dinero, o el hecho de que haya más personas implicadas no excluye la autoría de los que fueron acusados, que en definitiva son los jugadores convocados al partido y los que tienen el dominio del hecho de la acción", traslada Anticorrupción.

Y es especialmente relevante, dice Anticorrupción, cuando la propia sentencia recoge que el presidente del Levante, Quico Catalán, "faltó a la verdad cuando manifestó que era ajeno a rumores sobre el amaño del partido, cuando lo cierto es, como señal la resolución, que realizó un comunicado el día 19 de mayo de 2011 lamentando las manifestaciones y noticias que ponían en duda la profesionalidad y honorabilidad de sus jugadores".

Además, el ministerio fiscal traslada a la Audiencia que "en el presente caso la sentencia omite cualquier razonamiento jurídico que excluya la participación en los hechos del Real Zaragoza como persona física, una vez se ha constatado la actuación de sus dirigentes y ha existido prueba en el procedimiento respecto a dicha persona jurídica".