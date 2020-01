Roger, con más acierto que Messi de cara a gol

El estado de gracia de Roger Martí no es casualidad. El granota afronta el último partido de la primera vuelta en el Wanda con ocho goles en su cuenta particular y en el podium de acierto de cara a gol de LaLiga. El Pistolero apunta, rara vez falla cuando su disparo va entre los tres palos, y solo Loren Morón (Betis) y Ángel Rodríguez (Getafe) mejoran su porcentaje de acierto, que asciende al 61,5 por ciento por encima del de los super-cracks de la competición, que además lideran el ranking de goleadores de LaLiga.

Ni Messi, que va líder en la clasificación con 13 goles, ni Benzema, ni Luis Suárez (12 y 10 tantos respectivamente) tienen tanta puntería cuando ponen en su punto de mira la meta contraria. El argentino está en un 50 por ciento de tino, el francés baja al 36,4 y el charrúa lo supera ligeramente con un 38,4.

Evidentemente han ayudado los dos dobletes anotados en los últimos dos encuentros en el Ciutat de València (Valencia y Celta), escenario en el que más a gusto se siente el ariete de Torrent. De hecho, es en Orriols donde más ha desenfundado sus pistolas (7 dianas), pero Roger ya sabe lo que es marcar a domicilio esta temporada y no lo hizo en un partido cualquiera.

<a href="https://www.superdeporte.es/levante/2019/10/07/comunicado-oficial-leganes-afecta-levante/427652.html">Roger hizo un importante gol en el polémico duelo ante el Leganés</a>

El delantero puso por delante al Levante en el complicado duelo de Butarque. Por entonces, aquello era una prueba de fuego para un cuadro granota que no vivía momentos tan tranquilos como los de ahora, asfixiado en la tabla por los últimos malos resultados. El '9' demostró de su habilidad anotadora desde los 11 metros para hacer de penalti el 0-1. El resto ya es historia, Campaña de falta directa y un estelar Aitor Fernández pusieron su granito de arena para traer los tres puntos de vuelta a València.



El muro de LaLiga

El Metropolitano pondrá a prueba la estadística de acierto de Roger Martí con el reto de marcar a Jan Oblak. No será una labor fácil; el guardameta esloveno mantiene al Atlético de Madrid como el equipo menos goleado de la competición (11 dianas) y ha echado el cerrojo a su portería en la mitad de las jornadas (9/18) disputadas hasta la fecha en la competición.

Roger anotó uno de los goles en el 2-2 del último partido ante los colchoneros

Es más, el cuadro de Simeone, afectado por la falta de gol de sus delanteros y por otros contratiempos como la lesión de Diego Costa o la lenta adaptación anotadora de Joao Félix en la competición doméstica, se mantiene como cuarto clasificado por su solidez defensiva.

El Pistolero afrontará el duelo ya afianzado en el once de Paco López y con el objetivo de hacerle su primer gol a Oblak; que no el primero al cuadro colchonero, para seguir mejorando sus registros y haciendo historia de granota. Roger ya marcó al equipo de Simeone en el 2-2 de la última jornada liguera del curso pasado. No obstante, aquel día y con todo decidido para ambos, el portero rojiblanco fue Adán.