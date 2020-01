Bombazo en el once de Paco López para el Wanda: una suplencia inesperada

El Levante UD finaliza sus vacaciones navideñas con una dura prueba en la vuelta a la competición. Paco López y los granota arrancan 2020 en el WANDA Metropolitano ante un Atlético de Madrid muy exigido a sumar de tres en tres para no perder de vista a Barcelona y Madrid en la clasificación.

Con Aitor como seguro de vida entre los tres palos granotas, Paco López ha apostado por una defensa con cuatro integrantes y en la que Coke y Toño ocuparían los costados. El lateral derecho volverá a la titularidad por la ausencia por lesión de Jorge Miramón, mientras el segundo parece haberle ganado la partida a Clerc. La pareja de centrales será para Cabaco y Postigo.

En la medular el entrenador de Silla ha hecho un cambio sorpresa: Morales no jugará. No es la primera vez que El Comandante se cae del once, ya que no jugó en el primer partido de la temporada en Vitoria ante el Alavés. Así pues, el Levante saldrá con Campaña y Radoja en el doble pivote, Rochina por la derecha y Bardhi por la izquierda.

Un Roger en un excelente estado de forma y un Borja Mayoral cada vez más cómodo con su acompañante en la punta de lanza serán los encargados de intentar generar peligro sobre la portería defendida por Jan Oblak.



