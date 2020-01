Aviso de Paco López a Simeone: "Queremos hacer un partido incómodo"

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este viernes que el Atlético de Madrid es "un grande" del fútbol español que se hace "más fuerte" cuando juega en su estadio y confesó que su intención es hacer un partido incómodo a su rival en el choque de mañana en el Wanda Metropolitano. "El Atlético es un grande de este fútbol, un equipo que en su campo se hace más fuerte todavía y que es peligrosísimo por todo. Es un equipo que no solamente tiene el talento, tiene el compromiso y la implicación en el trabajo y por eso es tan difícil de batir", dijo Paco López, que ya ha dado la convocatoria para el partido.

Paco López explicó cuál es el objetivo de su equipo en el Wanda y subrayó que el año pasado hicieron un buen partido a pesar de la derrota. "Cuando vas a esos campos no esperas tener mucho control del juego y que el rival esté encerrado en su campo. Queremos hacer un partido incómodo dentro de nuestro ADN y hacer nuestro fútbol. Tenemos que igualar su intensidad y cuando tengamos el balón darle una buena salida", insistió.

El entrenador valenciano también se refirió al potencial a balón parado de su rival, que es precisamente uno de los registros del juego en el que el Levante debe mejorar este 2020. "Trataremos de neutralizarlos con nuestra armas. Estamos en ello para mejorar esa faceta y defenderlo de la mejor forma posible y tratar de hacerlo bien. Es un equipo que te lleva al límite", argumentó.

Paco López, que confesó que "dudo mucho que estén pensando" en la Supercopa de la próxima semana en Arabia Saudí, recalcó que desea enviar un mensaje ambicioso a sus jugadores para conseguir la mejor posición posible al final del curso. "No estamos en una situación cómoda y el mensaje es ser ambiciosos y tratar de sumar cuantos más puntos, mejor. Lo único que tengo en mente es que en el vestuario piensen lo mismo. Cuando queden diez partidos de Liga veremos por qué objetivo peleamos, pero tenemos que ser ambiciosos", dijo.

Además, el entrenador del Levante se mostró tajante cuando fue preguntado por el mercado de invierno y comentó que no se plantean hacer ninguna operación. "No hay ninguna intención de hacer nada, en nuestras cabezas no está la posibilidad de hacerlo. La Copa también te da esa posibilidad de que la gente que esté jugando menos en Liga tenerla más activa", finalizó.