El Levante se choca con Oblak

Los tres Reyes Magos llevaron oro, incienso y mirra al portal de Belén, pero bien es sabido que a los niños que se han portado mal durante el año ahora les traen carbón. Esa es la tradición y, en el Metropolitano, ese decepcionante presente le tocó a Bardhi por partida doble y por extensión, a un Levante que se quedó a un paso de puntuar ya que el macedonio gozó de dos clarísimas ocasiones en la recta final del choque que Oblak desbarató con dos acciones de portero superlativo y que habrían permitido a los granotas empatar y quién sabe si algo más. Injusto. Seguro que Bardhi no se ha portado tal mal este año.



La historia del primer acto se empezó a escribir muy pronto con una excelente triple ocasión para los colchoneros tras colada de Correa por banda derecha. Aitor en primera instancia, Campaña bloqueando el segundo intento de Joao y una tercera pelota enviada a las nubes por Saúl hicieron que el marcador no se moviese en el primer minuto de partido ya.

El Levante, que a esas alturas del encuentro ya daba la sensación de haber saltado al césped del Metropolitano con la intención de controlar más que de correr, respondió con un cabezazo de Cabaco en un saque de esquina ejecutado por Rochina que Oblak despejó a córner.

El choque ahí andaba aún bastante nivelado hasta que se juntaron una pizca de falta de tensión defensiva granota con una buena dosis de acierto de los atacantes rojiblancos. Una apertura de Thomas a banda derecha fue prorrogada con un gran centro de Trippier de volea que Correa, también de primeras, enviaba a la red en el primer palo (1-0).

El partido entraba en ebullición cuando prácticamente en la siguiente acción, en una falta lateral ensayada, Roger cogía también de volea un balón servido al primer palo por Campaña para restablecer la igualada (1-1) con un gran tanto, aunque paradójicamente la misma capacidad que mostraron los granotas para reaccionar la exhibieron instantes después los colchoneros para recuperar su ventaja. No habían pasado ni dos minutos más y un saque de esquina sacado hacia atrás por el Atleti —otra vez una acción a balón parado— fue cabeceado por Felipe en escorzo para anotar el 2-1 y castigar al Levante.



Los azulgranas habían dado la cara en el primer acto y en la reanudación Paco López, que había dejado a Morales de inicio en el banquillo, le dio entrada. Su papel no fue capital porque el comandante encontró poco espacio para correr y cuando lo encontró, no lo supo optimizar, pero singularmente con él en el campo y sobre todo con Rochina —pese a algún lujo innecesario— en el medio y acumulando hombres por el centro, el Levante en ese segundo acto aumentó más aún su porcentaje de posesión de balón. Sería injusto no admitir que ese tener la pelota fue estéril durante muchos minutos e incluso mediado el segundo acto dio la sensación de que el partido se rompió y el Atleti estuvo mucho más cerca de la sentencia con dos buenas ocasiones de Joao Félix y otras tantas de un hiperactivo Correa que el Levante de llevarse algo positivo.

Sin embargo, los granotas consiguieron llegar vivos a la recta final y pese a la discreta aportación de los dos últimos hombres que entraron de refresco, Hernani y Vukvevic, ahí fue cuando llegaron las dos acciones que pudieron ser definitivas y en ambas los protagonistas fueron los mismos, Bardhi y Oblak. El portero esloveno evitó dos tantos con dos grandes manos, la primera tras una jugada individual del macedonio culminada con un disparo ajustado con la zurda (82') y la segunda, ya en el descuento, con un cabezazo tras centro de Hernani —ese fue el único desequilibrio que generó el luso, aunque pudo ser definitivo— que de nuevo el meta desvió pese a cogerle incluso a pierna cambiada.

La víspera de la noche de Reyes pudo traer un regalo importante para el Levante, que incluso lo intentó en el último suspiro con un disparo que el colegiado invalidó de forma cuanto menos singular al considerar que el tiempo estaba cumplido, pero alguien debió engañar a sus majestades. Lo dicho, el conjunto granota no se ha portado tan mal este año...



FICHA TÉCNICA

2 - Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Lodi (Vitolo, m.62); Correa, Herrera, Thomas, Saúl; Joao Félix (Germán Valera, m.87) y Morata.

1 - Levante: Aitor; Coke, Postigo, Cabaco, Toño; Rochina (Hernani, m.72), Radoja (Vukcevic, m.85), Campaña, Bardhi; Borja Mayoral (Morales, m.46) y Roger.

Goles: 1-0, m.14: Correa. 1-1, m.16: Roger. 2-1, m.18: Felipe.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a los visitantes Rochina (m. 43), Cabaco (m. 52) y Vukcevic (m. 92), así como al local Thomas (m. 26).

Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante 59.084 espectadores.

