Paco López, en referencia a las acciones a balón parado que en el Wanda Metropolitano volvieron a pasar factura y en las que ha hecho hincapié esta semana, admitió que están trabajando en ello: "Es una realidad y no la escondemos, y siempre haces un análisis. Le damos la importancia justa porque no todas son las mismas. Lo trabajamos y estamos en ello, pero al final en este juego los goles te vienen de esta forma o de otra, pero trataremos de mejorar en ese aspecto".



"Posibilidades" a estudiar en el mercado

Respecto al sondeo de la MLS a Duarte que ayer publicaba SUPER, el técnico dejó entrever que cree que el jugador seguirá, aunque siempre se estudian "posibilidades": "Siempre se estudian posibilidades pero ahora mismo no hay ninguna intención. No nos ha llegado ninguna oferta para que ningún jugador pueda salir, aunque se estudian muchas posibilidades, pero en nuestra cabeza está contar con los mismos hasta final de temporada. El día que pueda pasar, que espero que no, lo valoraremos, pero la sensación que yo tengo es que no tienen ninguna intención de salir".